19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







I NUMERI

Due milioni di euro in meno, da 14 a 12. A tanto ammonta il valore (spesso teorico) del piano triennale delle alienazioni 2021-23 del Comune di Latina rispetto al 2020-22. L'amministrazione di piazza del Popolo pianifica di introitare nel triennio 12.401.383 euro da 19 beni, mentre un anno fa si prevedevano 14.739.629 euro per 23 beni. La differenza è principalmente nel Complesso Immobiliare in corso di completamento ricadente nel Ppe. Centro direzionale: detto in soldoni, l'ex Icos, il cui valore di stima presunta (al netto del fatto che sia poco più di un rudere) era comunque di 1.650.000 euro, dovuti in gran parte alla volumetria disponibile.

Ora non è più in elenco, in seguito alla nuova progettazione della qualità dell'abitare, un intervento da 15 milioni di euro per la riqualificazione di Q4 e Q5, che include la sua demolizione e ricostruzione in favore di una struttura di housing sociale con annessi spazi per 118 e forze dell'ordine. Le cifre più grosse, come sempre, sono le previsioni dai tre piani di zona, La Rosa, Zani, e Casal dei Pini, ancora in alto mare; accanto, ci sono dei poderi (ex Colagiacomo in strada Cieca e Le Vergini), del valore di 900mila euro l'uno. La previsione di vendita, ovvero di incasso, per il solo 2021, è di appena 2.016.420, per dieci lotti di terreno, tra edificabili e altre destinazioni.

Il piano delle alienazioni è uno degli atti propedeutici al Bilancio di previsione, che la giunta approverà nelle prossime ore. L'organo di governo cittadino lo ha varato nella seduta di due giorni fa, insieme a quello delle valorizzazioni, ovvero l'elenco dei beni immobili da concedere in locazione. In questo caso, i beni passano da 73 a 86.

Tra le novità, figura la struttura del mercatino di via Verdi, ormai libero dagli operatori dell'ex consorzio di gestione. In gran parte, poi, si tratta degli impianti sportivi, che il Comune concederà tramite bando, come le palestre di scuole, di parchi (come l'Oasi Verde), o dell'area del mercato settimanale del martedì.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA