26 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA NOVITÀ

I medici di famiglia pontini potranno finalmente raggiungere i propri pazienti a domicilio per la vaccinazione anti-Covid. Si parte la prossima settimana con le somministrazioni agli over 80 impossibilitati a recarsi presso le sedi vaccinali. «Ai medici di medicina generale sono destinate al momento circa 1.300 dosi di vaccino Pfizer, 700 delle quali utilizzabili subito per una prima dose agli anziani ultra 80enni presso il proprio domicilio», ha dichiarato ieri Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione della Asl. Si tratta di una buona partenza, al netto dei ritardi accumulati a livello nazionale per lo scarso approvvigionamento del farmaco, visto che gli over 80 da raggiungere a domicilio in provincia sono circa 1.500. Con le prime 700 inoculazioni (l'altro quantitativo già disponibile viene conservato per i richiami) si andrebbe così a coprire circa la metà del fabbisogno, relativo a questa categoria, in una settimana. Con la consegna del Pfizer ai medici di base si conferma il cambio di passo richiesto da più parti per rendere operativo l'accordo sottoscritto - a metà febbraio scorso - dalla Regione Lazio e dai sindacati dei medici di famiglia per i pazienti estremamente vulnerabili.

La vaccinazione di questa categoria sarebbe dovuta partire dal primo marzo e invece è rimasta al palo, surclassata dalla falsa partenza delle vaccinazioni Astrazeneca affidate agli stessi professionisti per i nati nel 1956. In provincia di Latina dopo una prima consegna di 1.100 dosi, i medici di famiglia non hanno più visto una sola goccia del farmaco anglo-svedese, restando in fiduciosa attesa del Pfizer. Ieri finalmente la buona notizia, diffusa dal responsabile Asl della campagna vaccinale pontina. Restando sul fronte delle categorie fragili, la Asl di Latina in questi giorni ha effettuato i richiami vaccinali presso le case di cura e dedicherà le giornate di questo fine settimana sabato 27 e domenica 28 marzo - alle vaccinazioni dei soggetti vulnerabili ospedalizzati. Sul portale Salute Lazio, intanto, si prosegue per classi di età: da domani, ovvero da sabato 27 marzo, i nati nel 1952 e nel 1953 potranno prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA