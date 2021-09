Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

IL PROCESSO

Assoluzione e dichiarazione di prescrizione di alcuni reati. Si è concluso senza alcuna condanna ieri pomeriggio il processo a carico di Renato Pugliese, Paolo Peruzzi, Andrea Pradissitto, Celestino Usai, Francesco Viola, Antonio Fusco, Francesco Fanti e Angelo Travali insieme ai quali in origine c'erano anche Fernando Mangiapelo e Massimiliano Moro, entrambi deceduti, quest'ultimo ucciso nella guerra criminale tra gruppi malavitosi del 2010.

La vicenda oggetto del processo, un pestaggio con conseguenti lesioni messo in atto ai danni di un ragazzo poi gambizzato a colpi di pistola a distanza di poche settimane, risale al novembre 2008. Secondo l'accusa, rappresentata in aula dai pubblici ministeri Giuseppe Bontempo e Claudio De Lazzaro, Sebastiani, Usai, Peruzzi, Pugliese e Pradissitto avrebbero violentemente picchiato la vittima con pugni e calci in varie parti del corpo causandogli ferite e contusioni al volto e alla testa e la frattura delle ossa del naso. All'origine dell'aggressione, che aveva fruttato 100 euro e le chiavi dell'auto, ci sarebbe stato un debito per 50 grammi di cocaina non pagata che ammontava a 4mila euro. A distanza di qualche settimana Usai e Sebastiani, in concorso con i due imputati deceduti, avrebbero gambizzato il loro creditore per ottenere il denaro sparandogli alcuni colpi di pistola e ferendolo alle gambe. In mattinata i pubblici ministeri al termine della loro requisitoria avevano fatto le richieste di condanna. Otto anni e 8 mesi per Viola, 6 anni per Fanti, un anno e 4 mesi ciascuno per Pradissitto e Pugliese, 6 anni per Usai, 3 anni e 2 mesi per Peruzzi, assoluzione per Travali e dichiarazione di prescrizione per Fusco. I rappresentanti dell'accusa avevano anche chiesto per tutti l'assoluzione in riferimento al primo capo di imputazione, quello relativo al vincolo associativo. Poi la parola era passata al collegio di difesa composto dagli avvocati Giancarlo Vitelli, Amleto Coronella, Domenico Oropallo, Moreno Gullì, Pasquale Cardillo Cupo prima che il Tribunale, presieduto da Gian Luca Soana, entrasse in camera di consiglio. Dopo poco più di un'ora i giudici sono rientrati in aula e hanno letto la sentenza. Nel corso del processo, durato circa dieci anni, il Tribunale aveva acquisito le dichiarazioni di Renato Pugliese che aveva ricostruito la sua storia criminale, i suoi rapporti con Massimiliano Moro e gli episodi oggetto del procedimento. I giudici avevano inoltre acquisito anche le dichiarazioni dell'altro pentito, Agostino Riccardo. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni, poi anche l'accusa deciderà se impugnare la sentenza.

Elena Ganelli

