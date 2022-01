Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:04

FONDI

Sarà proclamata domani la Persona dell'Anno 2021 di Fondi e comprensorio. Oltre 2500 le indicazioni arrivate alle Pro Loco Fondi, ma il nome della Persona dell'Anno sarà svelato nella cerimonia di proclamazione di domani alle 19 nella sala grande del Palazzo Caetani di Fondi. Il premio è riservato alle persone più meritevoli, in qualsiasi campo e ambito, che hanno dato lustro alla città. Una gara iniziata un mese fa, alla quale hanno partecipato i cittadini indicando la Persona dell'Anno attraverso il web oppure messaggi dallo smartphone. Alla mezzanotte di domenica 3 gennaio scorso si sono concluse le operazioni di voto, la scelta è stata fatta. Organizzata dalla Pro Loco, l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Fondi, dalla Banca Popolare di Fondi e dall'Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Una delle novità di quest'anno è che il premio sarà preceduto dall'assegnazione di una targa ricordo a tutto il popolo di Samaritani nascosti. A coloro cioè che aiutano il prossimo rimanendo nell'ombra. Un dato importante evidenziato dai Servizi Sociali del Comune al quale sarà consegnata la targa in loro nome. Durante la cerimonia di premiazione della nona edizione anche brani Lirico-Pop con l'Accademia Moysa, la voce di Maria di Biasio (direttrice dell'Accademia) Luigi De Meo al pianoforte e Nicola Galeotti alla chitarra. Promozione del territorio con contributi video e fotografici.

Ingresso libero solo alle persone munite di super green pass e che indosseranno mascherina Ffp2. L'evento sarà trasmesso anche in diretta attraverso i canali social.

