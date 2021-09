Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

BASKET

Il ritorno del basket in presenza di pubblico dopo un anno e mezzo, almeno a Latina, ha un po' deluso.

Mercoledì sera al Palabianchini, meno di 200 persone hanno assistito al match di Supercoppa tra la Benacquista e la Givova Scafati: stavolta, dispiace dirlo, gli assenti hanno avuto ragione, non per il risultato che ha visto i pontini perdere 67-82 contro una rivale fortissima, quanto per la qualità del gioco vista sul parquet.

Forse giocare per una stagione in assenza di pubblico ha trasformato la pallacanestro da sport spettacolare a fisico, dove conta solo il risultato a discapito del bel gioco; probabilmente le squadre, in fase di preparazione, per ora s'affidano più ai muscoli che al fosforo, ma la sfida dell'altro ieri è sembrata uno spaghetti western con Bud Spencer e Terence Hill: difese estremamente fisiche facenti funzione delle scazzottate da saloon e un parossistico utilizzo del tiro dalla lunga distanza al posto delle sparatorie.

LE STATISTICHE

Scafati ha tirato 40 volte da tre (14 a segno) e solo 25 da due (14 insaccati) mentre Latina ha leggermente preferito le conclusioni da due (13 segnati su 29) a quelle da tre: 6 su 20. Troppe, infine, le palle perse nella frenesia del match: Scafati 17, Latina 19.

PARLA GRAMENZI

Il coach dei nerazzurri Franco Gramenzi accetta il verdetto del campo: «Partita molto dura con un avversario fortissimo - sottolinea - hanno meritato la vittoria. Noi abbiamo fatto grande fatica nel primo quarto, sia in attacco che in difesa: merito loro e demeriti nostri. Resta il rammarico di non aver potuto vedere la squadra al completo in queste prime partite di coppa».

Vero. Nella sfida con l'Eurobasket Latina era priva di Mouaha e Veronesi, l'altro ieri ha dovuto fare a meno del lituano Dambrauskas, infortunato: «Non abbiamo fatto passi in avanti rispetto alla sfida con l'Eurobasket - prosegue Gramenzi - per la caratura del nostro avversario, per l'assenza di Dambrauskas, ma potevamo fare comunque meglio. Stiamo insieme da tre settimane, Henderson e Mouaha si sono aggregati da poco: dobbiamo lavorare sodo. Anche stavolta si sono viste cose buone e altre migliorabili: mi piace lo spirito che i ragazzi mettono in campo in ogni situazione, ma dobbiamo trovare ancora una intesa ottimale. Possiamo progredire molto in difesa, soprattutto in attacco».

SI RIGIOCA

Dopodomani si torna in campo (Palabianchini, ore 18.30) ancora in Supercoppa, contro la Stella Azzurra Roma.

Stefano Urgera

