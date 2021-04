8 Aprile 2021

BASKET, SERIE A2

La missione quasi impossibile della Benacquista Latina, vincere cioè tre gare in fila per conquistare la salvezza immediata, naufraga al primo scoglio, proprio come la crociera inaugurale del Titanic. Sul parquet della Lux Chieti i pontini incassano un netto 76-68 (pt 23-21, st 41-37, tt 55-45) che li condannerà a giocare la seconda fase nel girone blu, quello dove 4 squadre si salveranno, ma le ultime due si dovranno poi giocare la permanenza in A2 nei play-out. I campanelli d'allarme suonati nella sfida della vigilia di Pasqua con Rieti, quando i rivali sabini tennero sotto schiaffo i pontini per 27' nonostante l'essenza di 5 titolari, non sono serviti a stimolare una squadra che ieri non è certo apparsa arsa dal sacro fuoco di chi deve scendere sul parquet per vincere una partita a tutti i costi.

LA PARTITA

Il primo quarto è l'unico equilibrato, grazie a Fabrizio Piccone che, essendo nato a Lanciano (proprio in provincia di Chieti) vuol far bella figura e ci riesce: sono suoi i primi 11 punti filati dei nerazzurri, con 4/5 in azione. Dopo 5' di furia agonistica però farà come l'astronauta McKenzie nella canzone dei Dik-Dik: silenzio e niente più. Latina firma l'ultimo vantaggio dopo 7' (16-18 con il primo canestro di Lewis) poi inseguirà vanamente i rivali per tutto il resto del match. Chieti tenta il primo allungo serio al quarto d'ora (34-24) Latina ricuce con pazienza tornando a mezzo canestro di distacco (45-44 per i teatini al 24') poi crolla a cavallo di terza e quarta frazione. La Lux piazza un break di 17-1 allungando sul 62-45 e per la Benacquista è buio pesto. Mancano ancora 8' alla fine, ma la gara è segnata. I nerazzurri s'affidano al tiro pesante, ma se fai 1/6 negli 8' finali e 9 su 37 (il 19%) nei 40' di gara è impossibile vincere. Torna in campo anche Gabriele Benetti dopo quasi due mesi di assenza, ma ancora lontanissimo dalla forma migliore: 0/4 in azione, -2 di valutazione in 10' di gara. Arranca pure un altro rientrante: per Marco Passera 16' di gara con 1/4 in azione, ma soprattutto zero assist, per lui che ne distribuisce in media quasi 5 per gara.

IL TABELLINO

Lux Chieti: Sorokas 16 (5/7 da due, 1/2 da tre), Meluzzi 15 (1/3, 4/8), Santiangeli 14 (1/1, 3/7), Graziani 12 (2/2, 2/3), Williams 7 (2/5, 1/4), Bozzetto 5 (1/3, 0/1), Sodero 3 (1/2, 0/4), Ihedioha 2 (0/1), Arnold 2 (1/2); Favali e Bartolucci ne. All. Maffezzoli

Benacquista Latina: Lewis 15 (5/10, 1/4), Trotter 15 (4/6, 2/7), Raucci 13 (3/4, 2/7), Piccone 11 (1/1, 3/6), Baldasso 5 (1/1, 0/4), Fall 4 (1/6, 0/1), Passera 3 (0/1, 1/3), Benetti 2 (0/1, 0/3), Mouaha (0/1, 0/2), Hajrovic ne. All. Gramenzi.

Arbitri: Rudellat (Nu) Martellosio (Mi) Miniati (Fi)

Note - tiri liberi: Ch 15/25, Lt 11/16; da due: Ch 15/26, Lt 15/31; da tre: Ch 11/29, Lt 9/37. Rimbalzi: Ch 41 (Sorokas, Bozzetto 10) Lt 39 (Fall 8). Assist: Ch 15 (Meluzzi 3) Lt 9 (Lewis 3)

Stefano Urgera

