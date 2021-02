© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUDIZIARIAÈ accusato di avere fornito al giudice, che lo aveva nominato suo consulente tecnico, una perizia falsa o comunque non conforme al vero. A finire nell'elenco degli indagati l'architetto Fausto Filigenzi, già nell'inchiesta sulla sezione fallimentare di Latina e la cricca che ruotava attorno al giudice Antonio Lollo. Ieri mattina Filigenzi, assistito dall'avvocato Pietro Allotta, è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere di una vicenda che risale a luglio 2015. Secondo la Procura il professionista, in qualità di consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice istruttore del Tribunale in una causa civile «forniva un parere mendace o comunque affermava fatti non corrispondenti al vero con riguardo alle opere realizzate dalla società La Manna srl ed eseguite in appalto presso un villino bifamiliare a Latina». In particolare Filigenzi avrebbe con una propria relazione affermato l'ultimazione dei lavori mai verificata e l'esistenza delle condizioni di agibilità scrivendo che «le opere sono state eseguite secondo la buona regola dell'arte infatti non presentano vizi e sono pienamente funzionanti». A suo avviso la villetta era nelle condizioni di poter conseguire il certificato di agibilità «deducendo tali conclusioni scrive il pm da attente e scrupolose verifiche nel corso dei sopralluoghi». Verifiche che in realtà non ci sarebbero state secondo gli investigatori. Era stato il giudice per le indagini preliminari a disporre che la Procura formulasse l'imputazione nei confronti del professionista, cosa che è avvenuta a ottobre 2018. Ieri mattina l'udienza preliminare nel corso della quale Filigenzi ha chiesto di poter parlare per rendere spontanee dichiarazioni: poco dopo il gip Castriota gli ha chiesto di fermarsi trattandosi di un intervento lungo e diverso dalle spontanee dichiarazioni: l'udienza è stata quindi rinviata al 7 luglio prossimo. Filigenzi è stato coinvolto nell'inchiesta sugli incarichi e i fallimenti pilotati che avevano come epicentro il giudice Lollo: per quel processo l'architetto, che si era occupato dei fallimenti di Cedis Izzi e del caseificio Eredi Mandara, è stato condannato in primo e secondo grado a due anni e mezzo di carcere.E. Gan.