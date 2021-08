Sabato 28 Agosto 2021, 05:00

PENTATHLON

Avventura europea per Matteo Landi. Il ragazzo apriliano parteciperà ai campionati giovanili Europei di pentathlon moderno Under 19 in programma da oggi al 5 settembre a Caldas da Rainha in Portogallo. Il gruppo italiano sarà guidato dai direttori tecnici Simone Cavicchioli e Andrea Valentini. Tesserato con il Pentathlon Moderno Aprilia del presidente Giovanni Zecovin Matteo Landi ha staccato il pass per la competizione europea dopo una brillante stagione agonistica che gli ha permesso di classificarsi al secondo posto nel ranking italiano alle spalle del torinese Cristian Arroyo. L'atleta apriliano, che è iscritto alla 5° A Biotecnologie Sanitarie del Carlo e Nello Rosselli di Aprilia, ha già indossato la maglia azzurra partecipando al torneo internazionale svoltosi a Barcellona. Già convocato, nel corso dell'anno, in diversi collegiali della nazionale italiana Landi sarà impegnato nelle quattro specialità: nuoto, scherma, corsa e tiro. Sono oltre dieci i gruppi nazionali che si sfideranno in terra portoghese.«È un grande orgoglio rappresentare l'Italia. Dopo tutti i sacrifici fatti in questi anni è per me una grande soddisfazione. E' un onore indossare la maglia azzurra con il tricolore. È davvero molto stimolante potermi confrontare con tanti altri atleti provenienti dalle diverse nazioni europee spiega Matteo Sono emozionato ma anche carico in quanto è una esperienza di grande valore tecnico da cui mi aspetto tanto e in cui voglio veramente dare il massimo di me stesso. Obiettivo che è comune a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi della nazionale».

Dario Battisti

