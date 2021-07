Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

SANITÀ

Servizi specialistici di alto livello forniti all'utenza grazie a un innovativo programma nato dalla collaborazione della Asl di Latina, l'Università La Sapienza di Roma e i pediatri di famiglia. Il reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale Goretti di Latina ha attivato un nuovo modello assistenziale che garantisce la corretta presa in carico della mamma e del neonato secondo le più moderne linee guida internazionali. La Neonatologia in particolare ha messo in campo un lavoro di squadra con personale ostetrico e ginecologico per garantire un'assistenza completa ai nuovi nati. Equipe multi disciplinari operano in stretta collaborazione anche in caso di nascite premature con bambini di basso peso, in attesa che anche a Latina arrivi la Terapia intensiva neonatale. I nuovi processi sono poi costruiti su un'organizzazione ambulatoriale sempre più differenziata, tanto da rendere la Pediatria del Goretti un punto di riferimento anche per i nuovi nati provenienti da altri ospedali. Oltre all'offerta comune di follow-up per il neonato, c'è grande attenzione allo screening neonatale, tra cui quello metabolico esteso, la valutazione del riflesso rosso, lo screening del QT lungo e lo studio delle oto-emissioni. L'attenzione è rivolta anche ai lattanti, bambini e adolescenti anche per patologie pediatriche complesse e per il monitoraggio cardiorespiratorio, grazie all'attivazione dell'area di assistenza semi-intensiva. Per favorire l'accesso alle cure specialistiche è stato inoltre sviluppato un rapporto di stretta collaborazione con la pediatria di famiglia per favorire l'integrazione delle cure e l'accesso diretto del bambino in caso di urgenza, con l'interscambio di notizie cliniche tra ospedale e territorio. Tra i servizi ambulatoriali specialistici ci sono la Cardiologia pediatrica con l'impiego di un ecocardiografo di ultima generazione, un servizio di ecocardiografia fetale e di holter Ecg per la diagnostica precoce di cardiopatie congenite; la Pneumologia; il servizio di Gastroentereologia; la Reumatologia; l'Allergologia pediatrica; l'ambulatorio di Nutrizione; la Nefrologia. E recentemente è stato attivato anche l'ambulatorio post Covid, con l'obiettivo di dare supporto alle famiglie dei bambini che hanno contratto l'infezione e garantire l'individuazione precoce di eventuali fattori di rischio attraverso uno screening multi specialistico in collaborazione con la divisione di infettivologia. Le prenotazioni, per le visite ambulatoriali pediatriche, possono essere effettuate attraverso il Cup regionale ma in caso di difficoltà gli utenti possono rivolgersi direttamente al servizio di Pediatria dell'ospedale Goretti al numero 0773 6553513 dove, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, è possibile entrare in contatto con il personale degli ambulatori.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA