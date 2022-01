Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:01

PODISMO

La Pedagnalonga si prepara a vivere il nuovo anno con una lunga serie di iniziative che culmineranno nell'evento che, da quasi 50 anni, coinvolge l'intera comunità di Borgo Hermada. «Stiamo lavorando con massima attenzione anche agli sviluppi della questione Covid-19 e ci stiamo preparando al nostro evento, previsto in calendario per il 24 aprile, con tutte le precauzioni del caso - chiarisce Pasqualino Sicignano, presidente dell'associazione Pedagnalonga - La prossima sarà l'edizione numero 48 della passeggiata naturalistica unita alla storica corsa podistica: siamo consapevoli di avere ancora tanto tempo da qui alla fine di aprile e confidiamo che la situazione dei contagi possa calare al punto da permetterci di svolgere in sicurezza tutte le nostre iniziative». L'Associazione è diventata un vero e proprio presidio sul territorio visto che sono ormai molte le iniziative che, durante tutto l'anno, portano i volontari della Pedagnalonga a lavorare sul territorio: sono già tre anni che la Pedagnalonga regala l'albero di Natale alla comunità di Borgo Hermada, senza dimenticare la donazione dei buoni acquisto per le famiglie bisognose del territorio e le storiche collaborazioni con varie realtà locali e del mondo della scuola. Attualmente sono aperte solo le iscrizioni alle corse podistiche di 21km e di 10km.

