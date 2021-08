Giovedì 26 Agosto 2021, 05:00

Ultimi giorni di duri allenamenti prima della tappa dei campionati italiani, in programma sabato e domenica a Fermo, sul circuito marchigiano Guido Catini. Si lavora sui dettagli e c'è grande attesa per l'evento che vale una bella fetta di tricolore e che vedrà al via anche Lorenzo Pecorilli (foto), 16 anni, motociclista di Latina e pilota di punta del Seven Motorsport del Motoclub Lazio Racing di Latina. Nonostante la giovane età Pecorilli ha già le idee molto chiare ed è pronto per disputare la terza tappa del Campionato italiano di motocross: sabato 28 e domenica 29 il pilota di Latina correrà nella categoria dei migliori in MX2 Prestige e sarà anche l'unico dei piloti del club pontino a partecipare a questo appuntamento dopo aver superato in modo brillante la prova finale delle selezioni sul circuito perugino di Città di Castello a fine maggio. Grande è la soddisfazione del team per questo risultato raggiunto, soprattutto da parte degli allenatori Daniele Bricca e Simone Paolucci, anche se Pecorilli, primo assoluto e con un discreto vantaggio nel campionato regionale junior 125, proprio sul circuito di Fermo si misurerà nella MX2 Prestige, la categoria degli adulti e dei migliori piloti italiani in assoluto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA