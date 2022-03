Domenica 27 Marzo 2022, 15:11

Il rinnovamento; le elezioni amministrative in Comuni importanti da organizzare; le alleanze da tessere; un recente passato di personalismi nel partito da lasciare dietro le spalle. Omar Sarubbo è da 30 giorni segretario provinciale del Pd di Latina e domani affronterà la prima direzione provinciale della sua segreteria. Un mese, in cui ha già messo mano all'organizzazione della formazione politica, per la quale, spiega Sarubbo, «dopo aver eletto alla presidenza dell'Assemblea del partito Matteo Marcaccio, giovanissimo capogruppo Pd in consiglio comunale a Minturno, ho nominato vicesegretari provinciali due giovani amministratori: Aura Contarino di Cisterna e Luca Magliozzi di Formia; per il ruolo di responsabile dell'organizzazione ho scelto Francesco Scacchetti, attuale segretario del Pd di Roccagorga, cui il partito deve riconoscere il merito di avere sempre svolto un incessante lavoro politico, organizzativo e di militanza. Tre ruoli apicali, delle zone nord, Lepini, e sud, che aiuteranno la federazione a garantire la presenza». Fin qui, nomine e figure che avranno un ruolo chiave nell'affiancare Sarubbo in un compito complesso: ricostruire un partito colpito prima, per anni, da personalismi e egoismi, poi da un commissariamento di un anno, in seguito al coinvolgimento dell'ex segretario provinciale, Claudio Moscardelli, nelle indagini per il concorso Asl.

DIREZIONE

«È stato un mese intenso - prosegue Sarubbo - abbiamo dovuto chiudere 26 congressi e, a parte qualche realtà, sono stati chiusi unitariamente. Lunedì (domani, ndr) terremo la prima direzione provinciale e dobbiamo iniziare a fare un ragionamento complessivo intorno alle realtà che vanno al voto (come Gaeta e Sabaudia, e poi Cori, Santi Cosma e Damiano, San Felice Circeo, ndr), ognuno con le sue peculiarità». Spicca, su tutti, il tema delle alleanze, con un Pd oggi al fianco di FI nel capoluogo, in Provincia, e in realtà di gestione come il servizio idrico. «Vogliamo essere costruttori di alleanze - precisa Sarubbo - le comunali si vincono con candidature a sindaco attrattive e di qualità, e si vincono nei sistemi di alleanze. Scongiurerei vocazioni minoritarie e tentazioni dell'autosufficienza, questo vuol dire campo largo: ti devi mettere a disposizione della costruzione di alleanze in un rapporto paritario con chi vuole stare con te, civico o politico. FI? È un partito di stampo liberale, europeista, con cui si possono fare accordi di governo, ma non alleanze politiche di centrosinistra, dato che loro si dichiarano abitanti in un altro campo politico. Latina, e altre realtà, dimostrano come su programmi di governo puoi trovare accordi, mentre è più complesso per le alleanze politiche. Oltre FI, esiste Azione, esiste il M5S, esiste Italia Viva. Poi, è chiaro che ogni territorio ha le sue caratteristiche». Infine, relativamente all'eredità del recente passato, Sarubbo afferma di ritenere che «il passato è passato. In questi mesi di quotidiana costruzione dei gruppi dirigenti, ho trovato da parte di tutti la volontà di superare i meccanismi correntizi che ci hanno dilaniato negli anni. Attorno a questo progetto tutti hanno messo generosità, e penso che questo inciderà positivamente. Poi, il pluralismo nel nostro partito esiste, ma quando è politico, e non correntismo di potere, è una risorsa».

