Giovedì 12 Agosto 2021, 05:02

«Una lista partecipata, costruita dal basso, che rappresenterà le diverse anime democratiche presenti in città». Così il segretario comunale del Pd di Latina, Franca Rieti, presenta la lista del partito, in cui «terremo conto delle competenze, dando ampio spazio a giovani e donne» e ribadisce la scelta di «sostenere con coraggio e forza la candidatura di Damiano Coletta con cui condividiamo obiettivi e prospettive». La Rieti, in una nota, spiega che «stiamo chiamando a raccolta tutte le forze e le energie che abbiamo, con l'intento di rigenerare il dibattito politico interno. Un percorso partecipato, condiviso, trasparente e democratico. Una scelta, quella di allargare il campo, condivisa anche insieme al commissario Matteo Mauri per ragionare insieme su idee e scelte. Lo faremo con tutti gli iscritti, militanti e simpatizzanti del Pd ma anche aprendoci alla società civile». Ieri intanto, Annalisa Muzio, candidata sindaco per Fare Latina, insieme al presidente nazionale del Partito liberale europeo, Francesco Padamia, hanno dato vita al progetto nazionale del Polo del fare, «per confrontarci e parlare di idee e programmi per la città e creare un progetto che non veda come punto finale il giorno delle urne - ha spiegato la Muzio - mi appello a tutte le energie migliori delal città a lavorare con noi, senza personalismi