Sabato 7 Agosto 2021, 05:02

Il Pd di Latina andrà al voto con il suo simbolo. È definitivamente tramontata l'ipotesi, invero molto remota, che il Partito democratico potesse andare senza il suo simbolo al voto del 3 e 4 ottobre per il rinnovo del governo amministrativo del capoluogo pontino. Un'ipotesi nata per ampliare ancora di più il campo largo ricercato in occasione di queste elezioni, ma che in realtà aveva spaccato il partito (tra i detrattori vi era anche il presidente provinciale, Mauro Visari) ora è definitivamente messa da parte, al punto che nelle ultime riunioni svolte in queste ore non è stata proprio più messa all'ordine del giorno. «Il Pd va con il suo simbolo», conferma in maniera netta la segretaria comunale Franca Rieti, anche se potrebbe esserci una lieve modifica: «Potrà essere un simbolo Pd con Coletta». E questo a rafforzare il sostegno al candidato sindaco, l'uscente Damiano Coletta. Un campo largo, quindi, e soprattutto aperto, come d'altronde sarà la stessa lista del Pd. Mancano ormai 25 giorni alla presentazione delle liste, e la Rieti assicura che «sarà pronta per fine agosto». Anche nella lista ci sarà grande apertura: «A oggi c'è già qualche esterno, abbiamo contatti con persone che non sono del Pd e altre che sono legate al Pd ma votano centrosinistra, e altre del Pd ma non fanno parte del direttivo. Stiamo lavorando per dare forza e coesione al partito per superare le criticità che si sono verificate con gli eventi che conosciamo, e per il fatto che affronteremo una campagna elettorale in qualche modo anomala». Il riferimento della Rieti è evidentemente alle vicende personali dell'ex segretario provinciale, Claudio Moscardelli, al successivo commissariamento, e anche all'uscita - clamorosa - dell'ex capogruppo, Nicoletta Zuliani, oggi candidata a sindaco con Azione. «Abbiamo creato comitati e gruppi di lavoro su liste e programmi, comunicazione, e altro. Abbiamo un commissario, con cui sono in perfetta sinergia». Ultima battuta dedicata alla lista e alla voce che possa figurare al suo interno anche Daniela Fiore, avvocato molto noto in città: «Non posso confermare. Ma è una bella voce».

An. Ap.

