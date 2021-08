Domenica 15 Agosto 2021, 05:02

Cambio nella direzione comunale del Pd di Latina, in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il segretario comunale, Franca Rieti, ha assegnato a Tommaso Malandruccolo la delega alla Sicurezza e legalità, rimasta scoperta dopo le dimissioni di Davide De Mauri, che ha abbandonato il Pd per seguire Nicoletta Zuliani in Azione. «Malandruccolo - spiega la Rieti - è un uomo impegnato nel sociale, ed è impegnato in Polizia di Stato, nella divisione Anticrimine della Questura, occupandosi anche di questioni sindacali. È una figura molto nota e apprezzata in città, occupandosi anche di attività di associazionismo, nella Onlus Pontireti da lui fondata, rivolta all'accoglienza di minori in difficoltà, e ha sviluppato diversi progetti in questo ambito». Malandruccolo sarà candidato nella lista del Pd, come altre conferme arrivano per quanto riguarda le candidature sia di Mauro Visari, presidente provinciale del partito, e dell'avvocato Daniela Fiore. Non si candiderà, almeno per il momento, la stessa Franca Rieti. La lista del Pd, che concorrerà con il proprio simbolo a supporto della candidatura a sindaco di Damiano Coletta, primo cittadino uscente, sarà pronta entro gli ultimi giorni di agosto. Per quanto riguarda Nicoletta Zuliani, candidata a sindaco per Azione, ha incontrato, insieme al referente del partito, Olivier Tassi, al quartiere Nicolosi la squadra di giovani che si presenteranno alle elezioni al suo fianco; nel colloquio «sono stati focalizzati temi come infrastrutture, trasporti, intrattenimento, opportunità lavorative. Ad essere evidenziata è stata in particolare l'assenza di strutture attrezzate per ospitare attività fondamentali per i giovani». Sul fronte del centrodestra, il candidato sindaco unitario Vincenzo Zaccheo afferma di voler «condividere l'appello del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, a spendere in maniera efficiente e onesta le risorse del Recovery Fund»: ricordando i progetti che assorbiranno più risorse, Zaccheo afferma come «è un' occasione decisiva per cambiare volto alla città. Occorre che la nuova amministrazione comunale abbia la competenza e il know-how per portare a casa quante più risorse possibili».

An. Ap.

