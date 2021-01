© RIPRODUZIONE RISERVATA

RISTORANTIPausa pranzo al ristorante o al bar, ma non per tutti. Ieri mattina la Prefettura di Latina, al termine di un incontro con il sindaco del capoluogo Damiano Coletta e con il presidente della Provincia Carlo Medici, ha spiegato i termini entro i quali è consentito andare in deroga alle disposizioni anti Covid che prevedono la sola attività di asporto o di consegna a domicilio di alimenti e bevande nelle zone arancioni, come quella attualmente in vigore nel Lazio, a Latina e nella sua provincia. Il vice prefetto Marilanda Ippolito ha fatto sapere che, in base all'interpretazione fornita dal Ministero dell'Interno, è consentita l'attività di ristorazione soltanto «in favore di lavoratori di aziende, con le quali tali esercizi instaurino, onde erogare il servizio di mensa, un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande». Dunque, non sarà possibile alle sole persone titolari di partite Iva, liberi professionisti compresi, pranzare comodamente seduti all'interno del locale, come inizialmente ipotizzato e discusso in un precedente incontro con prefetto Maurizio Falco, interessando le associazioni di categoria. In base all'interpretazione fornita dal Ministero dell'interno, «per quanto concerne i titolari di partita Iva e i liberi professionisti ha precisato la dottoressa Ippolito - non può, invece, ritenersi consentita, in quanto non riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, la possibilità di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo di alimenti e bevande». Il ridimensionamento dell'ipotesi inizialmente avanzata di riaprire il servizio al tavolo per il pranzo durante la pausa di lavoro ha lasciato un po' perplesso Paolo Prearo, ristoratore di Latina, che già nei giorni scorsi aveva comunicato ai suoi clienti, attraverso la pagina Facebook de l'Arco, la ripresa delle attività di mensa nel locale per i possessori di partita Iva e liberi professionisti sulla base di due vecchie circolari del Ministero delle Finanze: «Ci sono persone che vengono a lavorare a Latina e che a ora di pranzo non possono avvicinarsi a un tavolo perché non dipendenti di una ditta. Sinceramente non capisco perché questa distinzione, mentre credo che fondamentale sia assicurare distanziamento e altre misure di contenimento del virus. Io questa distinzione non la farò, a costo di fare tutti i ricorsi possibili in caso di contestazione». Più cauti invece altri ristoratori del capoluogo. Il titolare di Lavori in corso ieri mattina ha dichiarato di voler valutare meglio l'opportunità. Hosteria La Bonifica invece resterà chiusa come da Dpcm, garantendo però l'asporto. Per l'assessore alle attività produttive Simona Lepori «la possibilità di pranzare di nuovo al ristorante e al bar anche solo come servizio mensa è comunque una ripartenza». «Facciamo un passo per volta ha commentato -, i contagi sono in diminuzione e speriamo di uscire presto dalla zona arancione».Rita Cammarone