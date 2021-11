Lunedì 1 Novembre 2021, 05:00 - Ultimo aggiornamento: 12:32

Paura a pochi passi dal centro cittadino ieri pomeriggio a Latina. Un boato ha fatto correre la gente in strada, uno scontro terribile tra due auto ridotte ad ammassi di lamiere, tanto da far temere conseguenze gravissime. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Bixio e via Ferrucci, il bilancio è di tre feriti, fortunatamente le loro vite non sono in pericolo, ma uno di loro è stato ricoverato in codice rosso. Ad essere coinvolte una Volvo V40 e una Peugeot 206: la prima proveniva da via Bixio e probabilmente, almeno secondo una prima ricostruzione, non ha rispettato il segnale di stop, così la seconda auto se l'è trovata davanti e non ha fatto in tempo a frenare per evitarla. L'impatto è stato inevitabile e la Peugeot si è letteralmente ribaltata finendo la sua corsa sul marciapiede a ridosso del bar che si trova proprio all'angolo delle due strade e che fortunatamente era chiuso essendo domenica. All'interno della Peugeot c'erano due persone, una ragazza alla guida e un ragazzo sul sedile del passeggero che a causa del forte impatto è stato quasi sbalzato fuori dell'abitacolo. Alla guida dell'altra vettura c'era invece un uomo.



Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118. Il personale delle ambulanze ha quindi provveduto a trasportare i tre feriti all'ospedale Santa Maria Goretti dove sono stati sottoposti a tutti gli esami del caso ma nessuno di loro è in pericolo di vita. L'impatto tra le vetture è stato talmente violento che i pezzi dei mezzi sono volati tutto attorno e sono andati a finire contro le vetrate del bar facendo addirittura scattare il sistema di allarme, tanto che nel giro di una decina di minuti sul luogo dell'incidente, oltre ai residenti delle palazzine vicine, è arrivato anche il titolare dell'esercizio commerciale che ha poi provveduto a ripulire l'esterno del suo locale da schegge di vetro e detriti finiti nel piazzale durante lo scontro.



SEGNALETICA INADEGUATA

L'incidente è stato spaventoso e ripropone il problema della sicurezza di alcuni incroci urbani del capoluogo pontino tra i quali c'è appunto quello tra via Bixio e via Ferrucci: l'intersezione è regolamentata soltanto da due semafori lampeggianti, uno per ciascuna strada, che però non sono assolutamente adeguati alla pericolosità dell'incrocio, come sottolineavano ancora una volta ieri pomeriggio le decine di residenti accorsi in strada e ormai abituati da tempo ad assistere a scene analoghe. Negli ultimi anni in effetti quel punto è stato teatro di molti sinistri per lo più causati dal mancato rispetto della segnaletica esistente che evidentemente deve essere modificata. Qualcuno suggerisce la sostituzione del semaforo lampeggiante con un impianto fisso o almeno l'installazione di dossi per costringere gli automobilisti a moderare la velocità in corrispondenza di quel punto. E' una fortuna che finora non ci siano state vittime e con una dinamica come quella dell'incidente di ieri pomeriggio c'era il rischio concreto, se il bar fosse stato aperto e con i tavoli all'esterno, che l'auto finisse addosso ai clienti con conseguenza e facilmente immaginabili.



