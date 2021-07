Giovedì 22 Luglio 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Tre cittadini di origine straniera sono stati denunciati e i loro fascicoli per la richiesta di patente di guida sequestrati dalla Polizia stradale.

È accaduto ieri mattina, dopo che personale della motorizzazione civile di Latina ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato in quanto, durante lo svolgimento dell'esame della prova teorica per il conseguimento della patente di guida, i tre erano stati sorpresi dei furbetti con apparecchi auricolari bluetooth indossati e attraverso i quali ricevevano le risposte alle domande che venivano poste dalla commissione. Peccato - per loro - che il personale che era in servizio per gli esami si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme. Gli stessi stranieri, appena smascherati, hanno abbandonato i dispositivi tecnologici e si sono allontanati di corsa dalla sede di esame, ma poco dopo sono stati individuati e identificati dagli agenti perché si stavano allontanando a piedi.

Nei loro confronti è scattata, appunto, la denuncia e la loro prova ovviamente è stata annullata. Ma gli accertamenti della polizia stradale non sono certo finiti. Proseguono, infatti, nel tentativo di interrompere questo genere di attività, cercando di individuare i collaboratori che avevano il compito di suggerire dall'esterno le risposte corrette ai soggetti denunciati.

Non è la prima volta che gli esami alla motorizzazione finiscono sotto inchiesta per imbrogli di vario genere. Nel caso di ieri, sembra evidente che i tre fossero i destinatari di un servizio chiavi in mano organizzato - per il quale evidentemente avevano anche pagato qualcosa - per superare gli esami e ottenere la patente senza troppi problemi.

