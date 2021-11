Martedì 23 Novembre 2021, 05:03

PRIVERNO

Inquietante episodio nel pomeriggio di ieri a Priverno. Una famiglia che vive nella frazione di Boschetto, sulla collina alle spalle della cittadina lepina, è stata messa in apprensione da alcuni colpi di arma da fuoco. Goffredo Calvari è uscito dalla sua abitazione per vedere che cosa stesse succedendo. Appena arrivato sull'uscio di casa ha visto il suo cane da guardia, una femmina di pastore tedesco di nome Fiamma, dotata regolarmente del collare, che era stata colpita a morte, mentre il suo piccolo, poco più che cucciolo, Aron, era stato colpito ma fortunatamente solo ferito da un'arma da fuoco.

L'uomo, che vive con la moglie e i tre figli, ha chiesto subito l'intervento di un veterinario e dei carabinieri forestali che hanno immediatamente iniziato le indagini. Un brutto episodio di cronaca, sul quale stanno indagando al fine di identificare e denunciare l'autore dell'uccisione del pastore tedesco e del ferimento del cucciolo. Ora è ovviamente caccia all'autore del gesto. La notizia si è diffusa a Priverno con una certa celerità anche perché il proprietario del cane è molto conosciuto essendo stato per qualche tempo anche il custode del campo sportivo. Goffredo Calvari, ha ringraziato fin da subito i carabinieri forestali per l'impegno nelle indagini nella speranza che si riesca a far luce sul terribile episodio «di crudeltà verso gli animali».

Quello di Priverno purtroppo non è un episodio isolato, lo scorso luglio a Itri sono stati trovati due cuccioli morti nelle buste dei rifiuti. A trovare gli animali sono stati due passanti, che si erano fermati per una sigaretta nelle vicinanze dei cassonetti in prossimità dello scollinamento: l'occhio è andato subito a due buste strane. La sensazione è stata confermata dal macabro ritrovamento: quando i due passanti hanno aperto le buste, c'erano due cuccioli di cane che purtroppo erano morti.

Sandro Paglia

