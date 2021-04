11 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VOLLEY, SUPERLEGA

Brutto passo falso della Top Volley Cisterna che cede malamente a Padova (3-1) e compromette la sua corsa alle semifinali di questi play-off quinto posto. La classifica si comprime sempre di più (quattro squadre a 7 punti compresa Cisterna) e vede slittare la Top al quinto posto, superata dai veneti e fuori dai primi quattro, in attesa dei risultati dei match odierni e del posticipo di lunedì a Milano che non possono che peggiorare la situazione.

In avvio di gara coach Boban Kovac preferisce Sottile a Seganov in regia con Sabbi opposto, Cavuto e Tillie di banda, Krick e Szwarc centrali e Cavaccini libero. Il tecnico veneto, Jacopo Cuttini, si affida al giovane Ferrato al palleggio con l'ex Stern opposto, l'altro giovane Bottolo e Merlo di banda, Vitelli e Canella centrali e Gottardo libero. Dopo quattro partite giocate alla grande e sempre a punti, la gara di Padova comincia male per la Top con Sabbi che nel tentativo di recuperare una palla fuori campo finisce contro le panchine e resta a terra. Paura e tensione per l'opposto che viene subito soccorso e poi esce dal campo con una mano dolorante e al suo posto entra Onwelo. Si riprende a giocare con Padova che forza al servizio e la Top che appare sfasata, fallosa dai nove metri e in attacco. I veneti ne approfittano e vanno a prendersi il set con faciità malgrado il rientro di Sabbi: 25-17 Secondo parziale più in equilibrio con la Top che riesce anche a mettere il naso avanti (10-8). Ma Padova non molla, e il giovane Ferrato si affida a Bottolo e Stern che lo ripagano, allungando il vantaggio fino al 24-17 grazie anche alle battute di Vitelli. La Top annulla due palle-set ma poi Szwarc sbaglia la battuta e il gioco finiscse lì. Nel terzo parziale Kovac sostituisce Sottile con Eganov in regia e Randazzo al posto di Cavuto. Cisterna parte bene ma dura poco. Padova allunga grazie agli errori pontini e i colpi di Bottolo, Cisterna prova a restare attaccata ma un devastante turno in bayyuta di Vitelli 2 ace) porta inesorabilmente avanti Padova che va a chiudere set e match con un impietoso 25-15. «Purtroppo è stata una brutta gara. Siamo delusi perché non siamo riusciti mai a entrare in partita - ha commentato il martello francese Kevin Tillie - Non siamo riusciti a essere continui e abbiamo ricevuto male. Ora, per forza di cose, dobbiamo resettare tutto e voltare pagina in vista della prossima partita». Mercoledì la Top ospiterà Modena.

IL TABELLINO

Padova: Ferrato 2, Bottolo 18, Gottardo (lib.), Merlo 6, Stern 11, Canella 6, Vitelli 9. All. Cutini Top volley: Cavuto 5, Cavaccini (lib.), Sottile 1, Tillie 8, Seganov, Sabbi 10, Rossi, Onwuelo 1, Randazzo 1, Krick 2, Szwarc 5. All. Kovac

Note: Parziali: 25-17, 25-19, 25-15; Padova: ricezione 46% (35%), attacco 51%, ace 8 (err. batt. 10), muri pt. 8; Cisterna: ricezione 43% (21%), attacco 36%, ace 3 (err. batt. 15), muri pt. 4.

Gaetano Coppola

