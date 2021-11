Venerdì 19 Novembre 2021, 05:05

L'INCONTRO

I lavori al teatro D'Annunzio di Latina non potranno concludersi entro novembre, ma comunque sono previsti tempi brevi. Lo assicura il neo assessore ai Lavori pubblici della nuova giunta di Damiano Coletta, Pietro Caschera, che ieri ha incontrato il suo predecessore, Emilio Ranieri, in quello che appare come il primo passaggio di consegne tra vecchio e nuovo esecutivo. Ranieri stesso l'ha immortalato su Facebook, con una foto dei due assessori e il post: «Poche parole per confermare piena collaborazione sulle questioni da concludere e programmare. Buon lavoro!».

Caschera racconta: «Abbiamo parlato delle problematiche strutturali come la carenza del personale o dei fondi, confrontandoci poi sulle procedure in essere». Il neo assessore conferma che lunedì mattina sarà in teatro, insieme al direttore dei lavori, «per cercare di definire la situazione. Le nuove indicazioni sul controsoffitto hanno imposto un cambio nel progetto. I lavori saranno finiti a breve, ma non entro novembre. Poi comunque correremo per ottenere tutte le autorizzazioni». Altra priorità la biblioteca comunale Aldo Manuzio: «Farò un sopralluogo la prossima settimana. La società non ha purtroppo adempiuto e c'è stata una rescissione in danno del contratto, va individuata la nuova ditta e andremo in base alla graduatoria, richiedendo però garanzie sugli adempimenti. Potrebbero comunque essere tempi non lunghi». Inoltre, Caschera osserva che «in questa fase, molte ditte e aziende edili corrono per il 110% e questo crea difficoltà alle amministrazioni».

