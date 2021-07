Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

LA NOVITA'

Da ieri è partita la campagna di vaccinazioni itinerante nella provincia pontina. L'iniziativa è stata presa dalla Asl di Latina, che ha messo a disposizione un mezzo con a bordo le dosi del Johnson & Johnson e che girerà per le località balneari lungo la costa pontina da nord scendendo verso sud. Non c'è necessità di prenotazione e le dosi disponibili sono 150 al giorno. Il vaccino Johnson & Johnson è uno dei sieri a vettore virale e si tratta di un monodose, ossia non servono richiami dopo la prima somministrazione. Ieri è stato il primo giorno del Vax Tour ed anche il primo giorno di somministrazione al lido di Latina. Il mezzo della Asl si è posizionato al parcheggio Vasco da Gama, all'ingresso dell'omonimo parco: qui c'è bel via vai di persone, non soltanto per il mare affollato durante la stagione estiva, ma anche per il parco giochi dei bambini che fra l'altro in questi giorni è animato dagli eventi di Upper. Oltre al camper, anche un gazebo informativo dove ci sono gli operatori sanitari per raccogliere i dati e le adesioni alla campagna vaccinale. Si replica oggi, sempre in Via Pantelleria a Latina, nel parcheggio davanti al Vasco da Gama, e sempre dalle 8:30 alle 16. «Il primo giorno è andato bene ha commentato il dottor Roberto Masiero, operation manager della Asl di Latina La gente si è avvicinata a chiedere informazioni, non ci sono state persone diffidenti, anzi molti curiosi e diverse adesioni. Abbiamo somministrato una quarantina di vaccini e nei prossimi giorni speriamo anche di più. Il tour prosegue nelle località balneari della provincia: crediamo sia una grande opportunità per tutti, anche per contribuire nel proprio piccolo alla lotta contro il Covid». La campagna andrà avanti anche nei prossimi giorni: 2 e 3 luglio a Sabaudia presso il palazzo comunale; 4 e 5 luglio a San Felice Circeo, presso piazzale Cresci; a Terracina 6 e 7 luglio in Viale della Batteria presso Pineta; a Sperlonga 8 e 9 luglio in Via Lepanto al Centro Alloggio Anziani; a Gaeta 10 e 11 luglio in Piazza XIX Maggio; a Formia 12 e 13 luglio nel Parco De Curtis in Via Santo Janni; a Spigno Saturnia 14 e 15 luglio in Piazza Dante, dietro al palazzo comunale; a Minturno-Scauri 16 e 17 luglio nell'Arena Mallozzi sul lungomare (fronte Lido Sirene); 18 e 19 luglio a Fondi in Piazza Santa Anastasia. Tornano intanto ad incoraggiare i numeri della pandemia, ormai in progressivo calo da giorni: il dato di ieri evidenziava, su 251 tamponi processati, tre nuovi casi positivi nella provincia di Latina. Uno a Latina, uno a Minturno e uno a Fondi. Tornano a zero i decessi: il 29 giugno ne era stato registrato uno dopo una decina di giorni senza morti per Covid. La Asl di Latina ieri ha comunicato anche un solo ricovero in più e 103 guarigioni nelle ventiquattro ore precedenti.

Stefania Belmonte

Video su IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA