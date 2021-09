Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03

«Il tema non è il confronto tra il centrodestra e il centrosinistra, ma tra il liberalismo e le forze antagoniste al liberalismo. Anche se non dovessimo vincere, o entrare in Consiglio, noi saremo sempre qui a lottare per questo». Con queste parole, Giampaolo Milizia, capolista del Partito Comunista Italiano (Pci), ha presentato la candidatura a sindaco di Latina per il Pci di Andrea Ambrosetti. Quello del Pci, per Milizia, «è un simbolo che ha sempre fatto ben sperare per il futuro, e rinasce oggi perché in questo momento aumentano i problemi dell'Italia e la sinistra parlamentare non sembra in grado di fermare questo processo». I temi principali, espressi da Ambrosetti, sono in particolare dedicati alla tutela delle fasce più deboli, «lavoro, welfare, turismo». «La nostra candidatura è legata al fatto che Latina ha subito un forte declino nei servizi. Sul lavoro, osserviamo che mancano elementi basilari di sicurezza, come anche che c'è molto lavoro nero, che a volte può nascondere altre attività illecite come il riciclaggio di denaro. Su questo, a partire dal Nord Italia, è nato un filone di indagine sui candidati nelle liste: per le città del sud è stata scelta Caserta, e tra quelle del centro, Latina». Sulle politiche sociali, «serve più attenzione alle fasce deboli: occorrono aiuti per le famiglie con 4 o più figli con un Isee non superiore ai 20mila euro». Sull'ambiente, «occorre uno sviluppo sostenibile, non si può concepire uno sviluppo che non tenga conto della tutela delle risorse disponibili. Per dare un aiuto all'agricoltura e agli allevatori, apriremo uno sportello apposito per definire le pratiche burocratiche per il miglioramento delle aziende». Sul turismo, servono «vere iniziative di promozione del territorio; il mare ha eroso quasi completamente la costa e bisogna immaginare politiche pubbliche per tutelarla». Per quanto concerne cultura e tempo libero, «bisogna potenziare le biblioteche e farle diventare centri di aggregazione, con l'aiuto delle associazioni e delle pro-loco». La lista vede alcuni elementi che vengono da esperienze politiche, come lo stesso Milizia o Rosanna Cugurra, Davide Vetica o Loreto De Angelis, e altri candidati espressione invece della società civile. An. Ap.

