IL PROGRAMMA

La Asl pontina ha attivato, con servizio a partire dal prossimo lunedì, un terzo centro di vaccinazione anti Covid per il personale scolastico e universitario. Si tratta della sede dell'amministrazione provinciale di via Spaventola a Formia. Aperte ormai a tutte le classi di età le prenotazioni per il personale scolastico e universitario, le vaccinazioni con l'AstraZeneca continuano - a ritmo di 60 iniezioni al giorno in ogni sede - anche presso il centro sociale Vittorio Veneto di Latina e l'ospedale civile di Terracina. Ieri, sul territorio provinciale, sono state effettuate nel complesso 1.200 vaccinazioni, rivolte a tutte le altre categorie finora autorizzate. Salgono così a 20.700 le somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna, portando a 7.198 il numero delle persone che hanno ricevuto anche la seconda dose del farmaco. Sono 7.700 gli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Pfizer. Intanto, tra alti e bassi, si avvia la macchia organizzativa per consentire ai medici di famiglia di somministrare ai propri pazienti 65enni le prime dosi di AstraZenaca. A ritardare le operazioni il servizio sarebbe dovuto partire lunedì, primo marzo scorso - è stata l'ultima disposizione della Regione Lazio che prevede che i medici di famiglia inseriscano su apposita piattaforma telematica i nominativi dei propri pazienti da trattare. Fino a poche ore prima, era stato stabilito che il ritiro del farmaco fosse concordato con il responsabile della Farmaceutica del distretto sanitario di appartenenza, in base alla disponibilità del vaccino e alle proprie esigenze organizzative. Ma le prime consegne sono saltate, sulla base della nuova disposizione. Dopo un po' di perplessità ieri qualcosa si è mosso. «Uno studio medico di Terracina ha detto il dottor Bevilacqua, responsabile Asl ha iscritto i primi dieci pazienti sulla piattaforma. Segno che funziona».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA