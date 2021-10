Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

BASKET, SERIE C

Parte nel fine settimana la serie C Silver del basket maschile, il vero campionato dei giocatori pontini. A livello di A2 (Benacquista Latina) e B (Meta Formia) nessun cestista locale gioca titolare. Di contro, tutti i quattro club nostrani della Silver hanno una robusta ossatura composta da atleti autoctoni.

I 28 team laziali iscritti al torneo sono divisi in due gironi (A e B) da 14 con gare da andata e ritorno. Al termine della prima fase le prime 8 di ogni raggruppamento accederanno ai play-off per contendersi due promozioni nella C Gold, mentre le ultime 3 di ogni girone giocheranno i play-out, per scongiurare una sola retrocessione in D. La prima fase terminerà il 23 aprile, con tre turni di sosta: 26 dicembre e 2 gennaio più il 17 aprile, Pasqua. Non ci saranno partite infrasettimanali. Le squadre pontine sono equamente divise nei due gironi.

GIRONE A

Il girone A è sulla carta un raggruppamento di ferro, perché ha con Anagni e Ferentino due delle squadre più attrezzate dell'intero torneo. Soprattutto Ferentino è una vera potenza. La New Basket Time Latina proseguirà il suo lavoro con i giovani del vivaio, il coach della prima squadra è Andrea Berardi e il debutto casalingo è in cartello dopodomani (ore 18.30) contro la Scuola Basket Roma. Per la Serapo Gaeta ci sarà il peggiore esordio: domenica 10 ottobre (Palamarina, ore 19) proprio contro la corazzata Ferentino: un durissimo banco di prova per il coach Bruno Imparato, ma l'innesto di Vincenzo Ventrone e Giovanni La Mura, nel solido gruppo di confermati (Alessandro Porfido, Armando Di Dia, Luca Reale) rende comunque Gaeta un quintetto rispettabile

GIRONE B

Per due piazze storiche dell'Agro Pontino, città che hanno anche militato in serie B, un girone tutto da scoprire, dove le rivali da battere paiono anche qui le squadre ciociare: Cassino e Frosinone. La Virtus Aprilia sarà guidata dal nuovo tecnico Massimo Zuppante, mentre il ritorno a casa di Riccardo Puleo (ala classe 1995) alza il tasso tecnico del quintetto biancorosso. Anche Aprilia partirà in casa domenica pomeriggio (Palarespighi, ore 18) contro la Virtus Pomezia, al ritorno in serie C dopo 24 anni. Infine la Fortitudo Scauri, guidata in panchina il coach Enrico Fabbri: la trasferta di domenica (ore 18.30) sul campo delle Stella Marine Ostia sarà subito un buon banco di prova per testare le ambizioni scauresi.

Stefano Urgera

