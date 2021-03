BASKET

Il dado è tratto. Dopo mesi di ipotesi e tira e molla la serie C del basket maschile assume una identità definita. Il settore agonistico federale ha diffuso un comunicato che spiega come si svolgerà il torneo: per quanto riguarda il Lazio, l'esiguo numero di squadre aderenti (5 sulle 17 iscritte in origine) ha prodotto un accorpamento con Marche e Abruzzo, trasformando quello che doveva essere una competizione regionale in un campionato ad ampio respiro. Nella prima fase, due gironi: Lazio a 5 con Civitavecchia, Viterbo, Alfa Omega Ostia più le capitoline Fortitudo e Basket Roma; Marche-Abruzzo a 6 con due team di Pesaro (Pisaurum 2000 e Bramante) Matelica, Lanciano e infine Pescara Basket e Pescara 1976. I due gironi avranno uno sviluppo parallelo per le prime due fasi: alla finale per la promozione in serie B accederanno solo le squadre prime in classifica nei due gironi: serie al meglio delle tre gare con eventuale bella in campo neutro. Le province di Rieti, Frosinone e Latina spariscono in toto dalla competizione, ma il titolo sportivo non andrà perso: «E' un momento particolare e mai vissuto finora nello sport mondiale - sottolinea Pino Romano, presidente della Virtus Fondi - serve il buon senso. La serie C non è un campionato di professionisti: la maggior parte dei giocatori ha preferito non rischiare per tutelare la propria salute soprattutto in ottica lavorativa. La Fedebasket lancerà una Coppa del Centenario alla quale potranno accedere tutti i club che non giocheranno i campionati federali: questo consentirà di conservare il titolo per la prossima stagione». Pontinia e Fondi disputeranno la Coppa.

SILVER

In via di definizione pure la formula della C Silver, che promuoverà una squadra in Gold. Delle 30 squadre iscritte giocheranno il campionato una decina: invece di tre girone da 10 se ne farà uno solo con le prime 4 quattro piazzate che lotteranno per la promozione. La sola pontina che ha aderito al campionato è la New Basket Time Latina, mentre Aprilia, Gaeta e Scauri (a meno di variazioni dell'ultima ora) ripiegheranno sulla Coppa. La C Gold salperà il 14 marzo e si concluderà l'11 luglio con gli spareggi promozione. Per la Silver si studia il via per la fine di marzo. La Coppa del Centenario, che accorperà team di C Gold e Silver, serie D e anche giovanili all'under 18 in su, avrà molti gironi e salperà nel mese di Aprile.

Stefano Urgera

