BASKET

Il tempo dell'attesa è finito. Dopodomani pomeriggio, alle 18, la Meta Formia inizierà la sua terza stagione consecutiva nella serie B maschile, la terza serie del basket nazionale, ospitando sul neutro di Fondi la Virtus Pozzuoli. Formia è l'unico club pontino che partecipa a questo campionato, per giunta nella suddivisione dei girone quest'anno la Meta e Cassino sono stati inseriti nel gruppo D, mentre la due Rieti e Luiss Roma faranno parte del girone C: «Sarà un campionato differente dal passato - sottolinea il coach Gianni Di Rocco, confermatissimo sulla panchina dei biancazzurri - lo scorso anno a causa del Covid abbiamo giocato un numero ridotto di partite, con un girone iniziale da 8 squadre. Stavolta si torna al classico raggruppamento da 16 club, con 30 partite nella prima fase. Tornerà anche il pubblico: giocheremo contro avversarie di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, ci aspettano tante tifoserie calde: con un team giovane come il nostro ogni gara sarà un bel banco di prova».

LINEA VERDE

Formia, infatti, insiste sulla linea verde: «Lo scorso anno abbiamo centrato la salvezza con un roster quasi interamente composto di under 21 - gongola Di Rocco - quest'anno abbiamo costruito una squadra ancor più giovane. La scommessa è la stessa, rimanere in B: il gruppo è totalmente rinnovato, dobbiamo crescere e migliorare, ma le sfide non ci spaventano». L'unico veterano è il play-guardia Domenico Marzaioli, nato a Maddaloni 30 anni fa. Nel 2009 debuttò in A1 con la Juve Caserta. Dopo due stagioni nella massima serie, tanti campionati in serie A2 e B con le maglie di Biella, Napoli, e Avellino. Gli altri sono tutti nati dal 2000 in giù. In precampionato Formia ha giocato cinque gare. L'unica ufficiale, quella in Supracoppa, è stata una débacle (79-59) contro i pari categoria del Cassino. Poi tre vittorie con Fondi (83-74) Venafro (83-59) e Ferentino (63-60) e un'altra sconfitta, stavolta in amichevole, sempre a Cassino: 86-57. Il più continuo in questo primo mese è stato Niccolò Lurini, ala di 1.98, classe 2000, che ha insaccato 100 punti tondi in 5 match, con un top di 30 siglato nell'ultima sgambatura contro Cassino.

RANKING

Il girone D è tosto, sia per le lunghe trasferte, soprattutto per la caratura degli avversari: «Abbiamo evitato le due Rieti e Luiss Roma, che erano al di fuori della nostra portata - ammette di Rocco - ma il nostro girone è veramente un rebus. Ci sono piazze storiche della pallacanestro italiana come Avellino e Reggio Calabria che hanno giocato in passato in A1 o come Ragusa e Ruvo di Puglia di lunga milizia in A2 e B. Poi novità assolute: il Torrenova, quintetto della provincia di Messina, e Forio d'Ischia. La gestione delle gare fuori casa sarà fondamentale». Formula del campionato canonica: play-off per le piazzate dal primo all'ottavo posto di ogni girone. Le ultime al termine della regular-season retrocedono direttamente in C; le squadre classificate dal 12° al 15° posto di ogni girone, scivoleranno nei play-out.

