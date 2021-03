16 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







RIFIUTI

Qualche cittadino che cercava ancora i cassonetti sulla strada, magari riempiendo i pochi ancora rimasti, qualcun altro che ancora non aveva compreso alla perfezione le modalità del nuovo servizio, ma, oltre a questo, la prima giornata della nuova modalità di raccolta differenziata porta a porta a Latina Scalo e nei borghi Piave, San Michele e Faiti è trascorsa operativamente nel miglior modo possibile. Alle 5.30 di ieri mattina il sindaco di Latina, Damiano Coletta, insieme all'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, e al direttore generale dell'Azienda dei beni comuni, Silvio Ascoli, hanno incontrato tutti i dipendenti e gli operatori, prima dell'avvio delle operazioni, ricordando loro l'importanza del lavoro svolto finora e dell'impegno sulla nuova modalità in svolgimento da ieri. Poi, i mezzi sono partiti alla volta dei primi quattro quartieri, per un totale di 20mila residenti, su cui è partito il servizio. Da un lato, gli operatori sono stati impegnati nella rimozione - graduale e progressiva - dei cassonetti stradali finora utilizzati per il conferimento dei rifiuti; dall'altro, sono partite le prime prese delle frazioni differenziate, poste dai cittadini nei mastelli esposti su strada. In particolare, a Latina Scalo, già alle 7 gli operatori avevano svuotato quasi tutti i mastelli. «È stato il primo giorno - spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - e ci sono giustamente situazioni che vanno seguite. È accaduto ad esempio che alcuni cittadini continuassero a cercare i cassonetti stradali, o che i pochi cassonetti ancora rimasti fossero pieni di sacchetti. È evidente che i cittadini debbano ancora abituarsi al nuovo sistema, ma in linea generale possiamo dirci molto soddisfatti da come sono andate le prime ore. Un'altra piccola polemica è stata quella di quanti hanno ritenuto troppo piccole le buste per l'umido, immaginando che andassero nel mastello da esposizione: vanno invece usate per il piccolo mastello sottolavello, che non va esposto». Contemporaneamente, sono partite anche le notifiche su cellulare dell'app Junker, che riporta l'ecocalendario e avvisa quindi gli utenti, in base al loro indirizzo e alla loro zona, la tipologia di frazione da conferire e l'orario. Il porta a porta è partito ieri per i primi 20mila abitanti di Latina; il servizio sarà esteso di tre mesi in tre mesi di 20mila abitanti a volta.

An. Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA