Parole sotto lo schermo. È il nome dell'edizione speciale della rassegna di cinema promossa dal Teatro Bertolt Brecht di Formia all'interno del progetto Officine culturali della Regione Lazio e del FUS Mibact. Tre appuntamenti online (tutti alle 17, tenuti da tre appassionati ed esperti che racconteranno tre registi in 15'), che si inseriscono nel cuore dell'iniziativa diventata una vera e propria stagione di incontri in diverse forme sul mondo cinematografico con l'obiettivo di effettuare una ricognizione sia dal punto di vista dello spettatore (e del critico) che da quello di chi il cinema lo fa. «L'emergenza sanitaria non ha permesso quest'anno di programmare e svolgere i consueti appuntamenti in presenza, ma prima dell'inizio del tour e dei festival estivi il nostro collettivo ha pensato di proporre tre appuntamenti online con tre personaggi locali», spiega il direttore artistico Maurizio Stammati. Il primo si è tenuto ieri pomeriggio con la sceneggiatrice Paola Romano, appassionata di cinema e letteratura, che ha raccontato Agnes Varda, regista, e fotografa belga scomparsa nel 2019. Il secondo si terrà domani con il giornalista Giuseppe Mallozzi, presidente e ideatore insieme con la moglie Gisella di Visioni Corte Film Festival, che presenterà il regista cinese Wong Kar-wai, figura anomala del cinema hongkonghese e influente per numerosi cineasti. Infine venerdì 11 a chiudere il trittico di eventi sarà lo scrittore, poeta e critico cinematografico Alessandro Izzi (nella foto), che racconterà Werner Herzog, produttore e attore tedesco, tra i più importanti esponenti del cinema teutonico. Proprio nelle ultime ore Izzi, 47enne docente di Gaeta, ha ricevuto il premio speciale della giuria alla XXVII edizione Tra Secchia e Panaro di Modena, nella categoria poesia edita per il suo libro Requiem dal buio e dal frastuono. Nella sua carriera ha scritto tra l'altro il soggetto e la sceneggiatura di Arturo e il gabbiano, cortometraggio di animazione in 3D per la regia di Luca Di Cecca, già presentato in numerosi festival nazionali e internazionali.

