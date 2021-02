VERSO L'8 MARZO

Il video inizia con una parolaccia, un termine che letteralmente significa scrofa, suino da riproduzione, ma che nell'immaginario collettivo ricorda un'antica città greca.

Un incipit d'impatto, quasi aggressivo, che va dritto al punto e che vuole far riflettere il pubblico su quanto le parole possano essere pesanti soprattutto se usate per offendere.

Si tratta del video pubblicato su Instagram Tv dalla scrittrice e critica letteraria Michela Murgia, che sul social ha lanciato un appello ai suoi fan perché inviassero un breve video, pochi secondi in cui riferissero quali espressioni non avrebbero mai più voluto sentire rivolte ad una donna. È uscito di tutto. Tra questi molte frasi di vita quotidiana alle quali spesso ormai non si fa più caso, ma che sottintendono una cultura sessista ancora troppo spiccata per una società moderna e che dà contezza del fatto che c'è ancora molta strada da fare per raggiungere una piena parità di genere.

Tra i protagonisti del video c'è anche Teresa Faticoni, giornalista di Latina e dipendente comunale, ma soprattutto mamma di due gemelline, che ha voluto sottolineare come l'educazione dei figli e delle figlie possa contribuire a cambiare le cose. «Le parole che non voglio sentire? Quando gli amichetti delle mie figlie dicono: tu no perché sei femmina», dice nel video.

«Dall'esclusione parte la discriminazione - spiega Teresa - È difficile far comprendere che le ragazze possono fare e possono essere tutto ciò che desiderano. Purtroppo ancora oggi, quando si diventa grandi, ci si scontra con la realtà. Gli unici limiti che troviamo sono quelli che ci impone la società: partendo dall'educazione, insegnando a dire i giusti no possiamo abbattere quei limiti, ma deve essere un impegno collettivo - sottolinea - Ho voluto partecipare a questo video per dare il mio contributo come cittadina, sento forte questa responsabilità nei confronti delle bambine ma anche dei bambini».

Frammenti video saranno raccolti anche nei prossimi giorni: l'obiettivo è arrivare all'8 marzo con centinaia di spunti di riflessione.

Stefania Belmonte

