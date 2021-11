Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

Sono arrivate col nome di Russian Tennis Federation a causa dei problemi legati alla sentenza sul doping di Stato, ma questa impresa è storica. La superpotenza del primo decennio degli anni 2000 (titolo mondiale a squadre alzato quattro volte, dal 2004 al 2008) ha conquistato la prima edizione della nuova Fed Cup, rinominata oggi Billie Jean King Cup, grazie ad un asso della manica quasi inatteso che parla anche pontino. Liudmila Samsonova, la possente ragazza dell'Est nativa di Olenegorsk (cittadina mineraria nella penisola di Kola) che ieri ha compiuto 23 anni, si allena al Nascosa di Latina seguita dal coach Daniele Silvestre. Arrivata in punta di piedi come quinta giocatrice del team guidato da Igor Andreev, è stata l'indiscussa protagonista del torneo collezionando uno splendido en-plein: cinque successi su altrettante apparizioni in campo. Nella finale contro la Svizzera un 2-0 secco che non ammette repliche. Prima il vantaggio firmato dalla compagna Kasatkina (6-2, 6-2 sulla Teichmann) e il punto chiave della russa dai forti caratteri italiani, che si è imposta in tre set (3-6, 6-3, 6-4) sull'elvetica Belinda Bencic, oro nel singolare e argento nel doppio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Una stagione da applausi per lei dopo tanti anni di lavoro: i 7 alla scuola di Riccardo Piatti a Bordighera, il periodo con i fratelli Piccari ad Anzio e ora il lavoro da oltre un anno nel club del capoluogo dove è seguita anche da Danilo Pizzorno, il guru delle videoanalisi, e dal preparatore atletico Umberto Ferrara. Luda, la siberiana dal fisico superatletico, che sta scalando il ranking Wta attualmente è 39^ con 1601 punti - completa un'annata che l'ha vista trionfare al Wta 500 di Berlino: il suo primo titolo in carriera dopo aver messo al tappeto nell'atto decisivo proprio la Bencic, senza dimenticare le partecipazioni sull'erba di Wimbledon (battuta negli ottavi dalla ceca Karolina Pliskova), all'Australian Open e all'Us Open di New York.