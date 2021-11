Giovedì 11 Novembre 2021, 05:03

Quasi 140mila euro per nuovi parcometri, perché molti di quelli lasciati dalla precedente gestione della sosta a pagamento sono ridotti in condizioni non utilizzabili. Accade a Latina, ed emerge dalla determina di affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento per la fornitura, siglata dal dirigente il 26 ottobre e pubblicata due giorni fa dal Comune. Il 16 giugno, la Sct Group ha scritto al Comune per rappresentare «l'urgenza di procedere alla sostituzione dei parcometri, presenti sul territorio comunale, che presentano elevato grado di obsolescenza e pessime condizioni strutturali tali per cui non risulta possibile procedere, in alcun modo, all'aggiornamento né al ricondizionamento degli stessi». Una situazione che «impedisce il regolare utilizzo da parte dell'utenza e le attività di controllo e rendicontazione delle somme introitate, e che potrebbe determinare una notevole perdita degli incassi previsti in sede di gara, con significativo ed irreparabile pregiudizio economico per l'Ente». Per questo, si procede all'acquisto di nuovi parcometri, per un totale di 139.344 euro più Iva. Già nel marzo scorso, il Comune aveva escusso la polizza fidejussoria nei confronti del precedente gestore.