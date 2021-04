2 Aprile 2021

IL CASO

La Regione Lazio ha revocato il definanziamento del parco Vasco De Gama, riconoscendo che le opere realizzate dal Comune di Latina per il suo ripristino, e soprattutto l'affidamento della gestione, hanno portato l'area ad essere utilizzata e fruibile. È quindi confermato il finanziamento del Plus di circa 670mila euro, che portò alla costruzione del parco sulla Marina di Latina. Parco che rimase poi per anni in abbandono, privo di gestione e preda di atti vandalici, per i quali l'attuale amministrazione sporse anche denuncia. Ampia la determina della Regione Lazio, che in 10 pagine ricostruisce l'intera vicenda e conferma che, nel sopralluogo eseguito il 4 marzo «è stato rilevato il presidio del personale della Cooperativa il Quadrifoglio, che dal 21 settembre 2020 è soggetto affidatario della custodia e gestione del parco attrezzato; la piena funzionalità degli edifici, degli arredi, delle attrezzature dell'area ludica, potendo constatarne la piena fruizione da parte dell'utenza; l'installazione di un nuovo sistema di video-sorveglianza e di un nuovo impianto di illuminazione che coprono l'intera area del parco attrezzato, così come previsto dal progetto». Dopo quel sopralluogo, il Comune inviò in Regione una serie di atti come la fine lavori e i collaudi delle opere di manutenzione: «Le opere di ripristino e manutenzione afferma la Regione nonché l'affidamento in concessione, realizzate dall'amministrazione comunale, anche alla luce della documentazione pervenuta e del sopralluogo, risultano completate, funzionanti e pienamente fruibili; le attività di recupero avviate in seguito agli atti vandalici di devastazione perpetuati da ignoti, denunciati nel 2017 hanno integralmente ripristinato la funzionalità delle opere; il Comune si è anche impegnato a dare seguito alla deliberazione del 2019 con la quale ha già provveduto ad approvare il progetto di fattibilità per la recinzione, stanziando 363.693 euro».

«Tali azioni determinano la possibilità di rivalutare l'assetto di interessi che aveva condotto all'adozione del provvedimento di revoca, facendone quindi venir meno i presupposti», conclude la Regione. Secondo il sindaco, Damiano Coletta, «è una notizia che ci dà grande soddisfazione. È l'ennesimo luogo rimesso a disposizione della cittadinanza, un altro bene comune di cui l'amministrazione si è presa cura e che sarà molto partecipato dalla nostra comunità».

Resta al momento in piedi l'inchiesta della corte dei conti con il rinvio a giudizio per il sindaco, Damiano Coletta, l'allora commissario del Comune, Giacomo Barbato, il segretario generale, Rosa Iovinella, e alcuni dirigenti, davanti alla Corte dei conti per presunto danno erariale per le ipotesi di indebita acquisizione di fondi europei di sviluppo regionale, pari a 701.174 euro, e dei fondi per i lavori di manutenzione per il ripristino. Il processo sarà ora affrontato con prospettive diverse e nuove, data la conferma del finanziamento.

Andrea Apruzzese

