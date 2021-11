Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

Latina città sempre più smart, un passo in avanti verso questo obiettivo è la collaborazione di Engie, player mondiale dell'energia e dei servizi, con il Comune di Latina per il progetto Upper, che ha vinto il bando Europeo Azioni Urbane Innovative. L'obiettivo è implementare le soluzioni basate sulla natura. Un esempio pratico: coltivare piante e alberi che possano combattere i problemi ambientali, come l'aumento della temperatura, l'inquinamento di acqua e aria e il dissesto idrogeologico.

Il progetto prevede la rigenerazione di tre aree urbane che verranno riconvertite in Parchi produttivi, per poi estendersi ad altri otto siti. Engie si occuperà dell'analisi e del monitoraggio dei dati ambientali, per seguire l'evoluzione ed evidenziare i risultati delle attività legate al progetto. «Le sfide legate al territorio dice Claudio Galli, direttore Area Lazio - sono tante. Engie mette a disposizione il suo know how per contribuire a migliorare la qualità dell'aria e il benessere dei cittadini».

«Latina dichiara il sindaco Damiano Coletta ambisce a un ruolo di primissimo piano non solo a livello nazionale ma anche europeo per quanto riguarda vivibilità, rispetto per l'ambiente, capacità di attrarre risorse e di creare futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA