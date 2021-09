Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:02

LA PROPOSTA

Pantanaccio, un quartiere da valorizzare. Riguarda Latina e Fare Latina almeno su questo si trovano d'accordo. Il quartiere è oggetto di attenzione, anche se con distinguo, da parte delle due liste di schieramenti opposti, la prima a favore della rielezione del sindaco uscente Damiano Coletta e la seconda della elezione dell'aspirante prima cittadina Annalisa Muzio. Francesco Pannone, capolista di Riguarda Latina, dà appuntamento ai cittadini per una passeggiata organizzata per oggi alle 18 da piazza Trieste al ponte del Pantanaccio. «Villaggio Trieste e Pantanaccio - spiega - sono luoghi densi di significato per la nostra comunità. Questi quartieri ancora soffrono i problemi della loro fondazione: agglomerati urbani nati dalla speculazione edilizia del dopoguerra, senza servizi essenziali e spazi di aggregazioni, troppo spesso in balia di grande e piccola criminalità». Il candidato alla carica di consigliere comunale aggiunge che l'amministrazione comunale uscente «attraverso la costituzione dei patti di collaborazione ha dato vita a virtuose esperienze di condivisione per la gestione di spazi comuni» ma che è necessario, per i prossimi cinque anni, fare un passo in più «per la Latina del futuro». Per il ponte del Pantanaccio, «luogo ricco di storia che unisce i due quartieri attraversando il Canale delle Acque Medie», secondo Pannone, non servono opere faraoniche ma valorizzare ciò che è presente. Andrea Porcari, giovane candidato consigliere della lista Fare Latina, sottolinea dal canto suo le dimenticanze su Pantanaccio proponendo per il prossimo futuro la sua valorizzazione partendo dai punti di aggregazione per i giovani. «Nel quartiere - afferma - c'è tanto da fare, dobbiamo riuscire in primis a fare l'ordinario, a raccogliere le istanze e le esigenze di noi ragazzi del quartiere». Cita il campo sportivo di via Sirio «sempre stato in stato di abbandono sin dal primo giorno della sua costruzione, un vero e proprio sperpero di denaro» e poi quello dell'R11 «una struttura che gode di ben due campi regolamentari (di cui uno in erba) e altri da calcio a 5 in erba sintetica, il vero punto di ritrovo calcistico». «Ecco, muoviamoci su questa linea afferma - per destinare altri spazi comunali della zona a luoghi di aggregazione sportiva e giovanile. Partiamo dai punti di forza e poi occupiamoci dei grandi problemi di Pantanaccio, come ad esempio la criticità del manto stradale di via Pantanaccio da poco realizzato Il Comune deve occuparsi dell'ordinario, per far sì che Pantanaccio possa essere un quartiere pulito, sano e per i giovani».

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA