Si è tenuto ieri mattina lo sciopero dei 74 dipendenti del supermercato Pam Panorama che abbasserà le saracinesche definitivamente il prossimo settembre, ma che già fra qualche giorno, il 31 luglio, vedrà la chiusura al pubblico. Ieri, in occasione dell'incontro tra le parti datoriali e i sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, i lavoratori hanno fatto sentire la loro voce per protestare contro la decisione dell'imminente chiusura. Il corteo è partito alle 10 dal gazebo fisso davanti al centro commerciale Latina Fiori e si e spostato fino a Via Tiberio, dove si è svolto l'incontro. Presenti i segretari generali delle tre sigle sindacali, Marco Capparelli per la Filcams Cgil, Claudia Baroncini per la Fisascat Cisl e Gianfranco Cartisano per la Uiltucs Uil. Un primo incontro interlocutorio in cui si è discusso a lungo su una prima intesa, l'accordo però sembra ancora molto lontano. Le parti torneranno ad incontrarsi il prossimo 14 luglio: Abbiamo discusso soprattutto sulla cassa integrazione e sulla possibilità di ricollocamento dei 74 dipendenti spiega Gianfranco Cartisano La riunione è stata aggiornata al prossimo mercoledì.

Nella bozza di preliminare si vuole prima di tutto arrivare a dare un incentivo all'esodo, garantire la licenza a chi può garantire i livelli occupazionali e un piano di anticipazione dei trattamenti di integrazione.

«Intanto spiega Claudia Baroncini - si e aperto un tavolo al Ministero per discutere di cassa integrazione per cessazione: l'obiettivo e quello di riuscire a dare un sostegno ai lavoratori, che perderanno a breve il loro posto». L'incontro al Ministero è fissato per il 27 luglio quindi si spera di arrivare al tavolo già con una proposta valida di accordo, «Siamo disponibili a trattare anche una ricollocazione in altre realtà», spiegano i sindacati. Al momento l'unicacertezza è il piano di cassa integrazione che probabilmente prenderà il via a settembre. L'azienda comunque, già nella lettera inviata al Ministero ha specificato che Si rende necessario l'accesso all'ammortizzatore sociale per valutare come gestire esuberi.

