LA CHIUSURA

Ieri al Ministero del Lavoro è stata firmata la cassa integrazione per i 72 dipendenti della Pam Panorama di Latina a partire dal primo settembre, ma un nuovo incontro tra ministero e proprietà dovrebbe tenersi entro il 30 luglio per trattare il tema del referendum svolto tra i dipendenti che non accettano il piano presentato dall'azienda che già il prossimo 31 lujglio chiuderà al pubblico.

Trenta dipendenti infatti, hanno detto No al piano proposto in cui si parla di salvaguardia di posti di lavoro con un cambio di sede repentino, fuori dal territorio regionale, o incentivi all'uscita non ritenuti idonei. Il referendum votato da 35 lavoraotori, quasi la metà, si è svolto martedì e ieri il sindacato ha provveduto a inviare una lettera al Ministero del Lavoro, già prima dell'incontro previsto per la fima della cassa integrazione. Dei 35, solo in 5 hanno votato sì. Nella lettera inviata al Ministero si specifica che La Uiltucs Latina, preso atto della proposta di accordo esternata dalla Direzione Aziendale, nell'interesse dei propri iscritti e dei lavori tutti del unto vendita di Latina colpito dalla decisione aziendale di cessazione di attività il tutto totalmente in disarmonia con i principi di tutela dei livelli occupazioni, rileva che in tutti i vari incontri con la Direzione del Personale del Gruppo Pam, l'azienda ha sempre rammostrato la necessità di concertare a tutela delle maestranze, un piano sociale volto ad individuare tra l'altro, soluzioni concrete di reimpiego dei lavoratori, nel rispetto della loro fungibilità e polivalenza presso le sedi limitrofe e, comunque, presenti nel Lazio appartenenti al Gruppo Pam Panorama nella sua interezza. Pertanto tenendo in considerazione anche le sedi dei Punti vendita a marchio IN'S e controllate; l'azienda, nonostante i reiterati incontri, ancora non ha offerto al tavolo sindacale un piano sociale adeguato all'emergenza occupazionale e all'impatto che i futuri licenziamenti collettivi determineranno all'esito della cassa integrazione; in 35 hanno espresso voto negativo alla proposta di accordo aziendale poiché giudicata iniqua e disponibili a valutare ipotesi migliorative, sui 35 votanti, soltanto 17 sono iscritti Uiltucs, e quindi lo stesso esito costituisce una ampia rappresentazione di tutte le maestranze iscritti e non, il cui dato espresso è sicuramente di segno negativo rispetto all'ipotesi di accordo aziendale che andrà pertanto migliorata sotto l'aspetto delle tutele occupazionali; a ciò si aggiunge la circostanza che molti lavoratori si sono trovati nell'impossibilità di esprimere il proprio voto.

All'assemblea dei lavoratori ha preso parte ieri anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, che ha recepito le istanze dei lavoratori e si è reso disponibile a mediare la chiusura aziendale, questo perchè la delicatezza della crisi occupazionale, che interessa oltre 70 lavoratori, necessita un approfondito esame.

Fra.Ba.

