CASSA INTEGRAZIONE

Circa 200 dipendenti delle varie sedi di Panorama sono stati destinati alla cassa integrazione. Decisione che ha portato gli interessati sul piede di guerra, e con essi i sindacati. A tal proposito, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno inviato una denuncia-segnalazione indirizzata alle sedi di Latina, Roma e Frosinone dell'Ispettorato del lavoro, al presidente della Regione Lazio, all'assessore al Lavoro e al ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

La Società Pam Panorama spa ha proceduto unilateralmente ad attivare, all'esito di un mancato accordo in sede di esame congiunto con le scriventi organizzazioni sindacali, e differentemente da quanto previsto dalla normativa vigente, una procedura di cassa integrazione in deroga nel Lazio con causale emergenza Covid19 Nazionale per gli ipermercati di RM-Ostia, RM- Tiburtina, RM Granai, Cassino, Alatri, Latina e Formia, si legge nel documento.

A tal proposito, riteniamo utile sottolineare come tale procedura sia stata impropriamente attivata con il solo coinvolgimento delle articolazioni sindacali territoriali, e senza alcuna informativa o coinvolgimento delle strutture nazionali di categoria per l'esperimento dell'esame congiunto, stante il ricorso plurilocalizzato della Cigd su tre diverse regioni, (Lazio, Emilia Romagna, Toscana).

I sindacati rilevano inoltre profili di potenziale illegittimità normativa circa le motivazioni e i criteri alla base del ricorso all'ammortizzatore sociale.

