Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:03

L'INCONTRO

Storie commoventi e imprese sportive di alto livello sono state all'insegna del tradizionale Panathlon Day che si è svolto lunedì al ristorante Il Ritrovo di Borgo Carso a Latina. Qui i vertici dell'organizzazione si sono riuniti per premiare i pontini che si sono distinti in diverse discipline sportive nel 2021. Presenti per il Panthlon il presidente Umberto Martone, la segretaria Nadia Gigante, per il Comune di Latina il sindaco Damiano Coletta e l'assessora Simona Lepori, per la Fisdir il presidente nazionale Marco Borzacchini. Uno dei primi interventi è stato quello di Fabrizio di Somma, che ha raccontato la sua esperienza alle Paralimpiadi di Tokio 2020 nel ruolo di direttore tecnico della nazionale azzurra di ciclismo. Gli atleti premiati. Cristian Nardecchia con il suo record mondiale More than double Everesting nel ciclismo estremo, che ha raccontato la sua impresa dello scorso 12 settembre a Sezze dove ha trascorso oltre 22 ore in sella alla sua bici totalizzando un dislivello di 18.500 metri. Poi Erika Zanchetta e Emily Stellato che hanno ottenuto la medaglia di bronzo al Mondiale con la squadra nazionale di padel; Mattia Turrin e Derek Fe' che sono stati incoronati campioni italiani di boxe nello Schoolboys a Mondovì con la società Boxe Latin. Tre diplomi d'onore sono stati assegnati agli atleti di Latina che hanno partecipato agli EuroTriGames: Paolo Manauzzi, Federico Morgagni e Giuseppe Sommese, che hanno contribuito alla vittoria europea dell'Italia. Commovente e importantissimo il progetto di Luca Zavatti, giocatore e primo allenatore della Nazionale Italiana Calcio amputati, che insieme al mister Marco Ghirotto ha realizzato a Latina la prima scuola calcio per bambini in difficoltà fisica ed economica. «È una vera soddisfazione consentire alle famiglie che prima non potevano permetterselo di far vivere una infanzia normale ai propri figli. Ci sono tante storie che possono essere risolte con un aiuto e che altrimenti resterebbero sommerse». La scuola calcio si trova in Via Helsinki e a loro è andato il Premio Fair Play.

Stefania Belmonte

