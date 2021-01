L'INTIMIDAZIONE

«E' indubbiamente un episodio inquietante che in qualche modo mette in luce la deriva di questo territorio».

Il commissario straordinario dell'Ordine degli avvocati di Latina Giacomo Mignano commenta con queste parole la notizia del collega al quale due giorni fa è stata recapitata una busta contenente una vecchia cartuccia da caccia. Il professionista, che si occupa prevalentemente di civile e diritto di famiglia, ha trovato il plico nella cassetta della posta della propria abitazione nel quartiere Q5: sulla busta non c'era scritto nulla. Ora il materiale consegnato in Questura è all'esame della polizia scientifica mentre il legale è stato ascoltato dagli investigatori della Squadra mobile del vice questore Giuseppe Pontecorvo ai quali ha raccontato di non avere sospetti su qualcuno in particolare e di non avere ricevuto minacce. Al momento non ci sono elementi per dire con certezza che il messaggio intimidatorio sia collegato al professionista e tantomeno alla sua attività professionale. Risalire all'autore del gesto non sarà facile anche alla luce del fatto che nella zona dove si trova l'abitazione non ci sono telecamere di sorveglianza che possano avere ripreso qualcosa.

Il commissario dell'Ordine degli avvocati legge quanto accaduto come un chiaro segnale di una situazione allo sbando. «Quando si arriva a minacciare un giudice come è accaduto o un avvocato commenta Mignano significa che i presìdi sul territorio sono deboli o malfunzionanti e che la tutela della legalità è in sofferenza proprio a causa della debolezza di alcune strutture. Penso al giudice di pace e ai tempi necessari per chiudere un procedimento: è l'immagine lampante della deriva che caratterizza la provincia, spaccata in due tra nord e sud dal punto di vista delle strutture giudiziarie e per questo ancora più debole».

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

