Ennesima occasione persa dalla Benacquista Latina per migliorare la sua asfittica classifica che la pone al terz'ultimo posto a quota 8 nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile. I pontini incassano sul parquet dell'Eurobasket Roma l'undicesima sconfitta in 15 gare giocate: finisce 85-73 per i capitolini (pt 19-23, st 33-34, tt 56-54) al termine del solito match caratterizzato da alti e bassi. A parziale scusante, l'infortunio di Gabriele Benetti che dopo 10' con un buon fatturato (7 punti con 2/3 in azione e dalla lunetta) va a cozzare contro un tabellone pubblicitario. Pure il suo sostituto, capitan Davide Raucci, gioca metà gara con una distorsione alla caviglia, stringendo i denti. Alla fine però i comuni denominatori con le altre sconfitte sono i soliti: bassa percentuale nelle triple (5/21) e dalla lunetta (14/25) e soprattutto il numero 20 che è quasi una fissa nella casella delle palle perse.

LA PARTITA

Latina parte alla grande: la premiata ditta Gilbeck-Lewis spadroneggia. Il lungo schiaccia, stoppa, prende rimbalzi, mentre Lewis difende come un mastino e segna a raffica. Il massimo vantaggio arriva sul 6-16 dopo 5', ma qui Latina si blocca e l'Eurobasket si riprende, andando al primo riposo sotto solo di 4. Seconda e terza frazione fin equilibrio, anche se Roma, dopo una prima metà di gara con basse percentuali da tre (3/11) inizia a macinare canestri dalla distanza. In avvio di ultima frazione Latina torna a un possesso di distanza (59-57) con una tripla di Baldasso, ma i capitolini, trascinati da un Bucarelli in stato di grazia (11 di media per lui fino a ieri) piazzano un break di 21-8 toccando il massimo vantaggio (80-65) a 2' dalla sirena.

IL TABELLINO

Eurobasket Roma: Bucarelli 25 (7/7 da due, 1/4 da tre), Olasewere 17 (7/16), Fanti 13 (3/4, 1/1), Cepic 9 (1/2, 2/3), Romeo 7 (0/2, 2/4), Gallinat 6 (3/7, 0/3), Staffieri 6 (2/3 da tre), Magro 2 (0/1), Cicchetti (0/2, 0/1), Bischetti ne, Ludovici ne. All. Pilot

Benacquista Latina: Lewis 21 (10/12, 0/3), Baldasso 13 (2/4, 2/6), Mouaha 10 (4/6, 0/1), Gilbeck 9 (3/6), Benetti 7 (1/2, 1/2), Raucci 6 (1/3 da tre), Passera 4 (2/5, 0/2), Piccone 3 (0/4, 1/3), Bisconti (0/1 da tre), Hajrovic ne, Bagni ne. All. Gramenzi

Arbitri: Gagliardi (Fr) Raimondo (Rg) Bonotto (Ra) Note - Tiri liberi: Rm 19/31, Lt 14/25; da due: Rm 21/41, Lt 22/39; da tre: Rm 8/19, Lt 5/21. Rimbalzi: Rm 37 (Magro 8) Lt 37 (Gilbeck 9). Assist: Rm 15 (Romeo 5) Lt 16 (Passera 5)

Stefano Urgera

