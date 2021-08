Giovedì 19 Agosto 2021, 05:00

PALLANUOTO

Girandola di novità sull'asse Frosinone-Latina. La notizia è che la serie A2 conquistata quest'anno dalla Rari Nantes Frosinone abbandonerà il capoluogo ciociaro per trasferire armi e bagagli altrove, probabilmente a Latina e sicuramente con un altro nome. Nel contempo a Frosinone, la struttura che fino ad oggi ha ospitato le partite interne della Rari Nantes, tranne le ultime di campionato ed i playoff, disputatesi nell'impianto all'aperto di Latina, è oggetto di un project financing presentato dalla Società Sportiva Bellator Frusino che da anni è attiva nel nuoto giovanile, soprattuto nella pallanuoto, con particolare riferimento alle squadre giovanili. Vicende gestionali, mentre la Rari Nantes rimarrà a Frosinone con una nuova compagine societaria che si occuperà di pallanuoto dando un seguito al lavoro fatto in questi anni con il sodalizio del presidente Vincenzo Russo. «Purtroppo vedo difficile il prosieguo della attività agonistica della A2 a Frosinone dove, dopo tanti anni e tanti investimenti e dopo aver portato la serie A2 non ho ricevuto nemmeno un grazie», spiega l'ingegner Russo ex giocatore e grande appassionato di pallanuoto che pochi anni fa portò a Frosinone la pallanuoto di A2 da Latina. Ora la squadra dovrebbe tornare nel capoluogo pontino, cambiando anche nome naturalmente, dove c'è però l'impianto all'aperto.

Una piscina che ha costretto già ad emigrare (e cambiare nome) la Latina pallanuoto, salita in A1 ma come Anzio waterpolis.

IL DIRIGENTE

«Vedremo se ci saranno le condizioni per giocare a Latina o ad Anzio, dove abbiamo una bella partnership con la società esistente» precisa Russo, consapevole che una serie A2 porterà con se anche impegni economici maggiori rispetto al passato. «La nostra idea è quella di restare con una società a Frosinone per non disperdere l'importante patrimonio del settore giovanile, con dirigenti e tecnici locali che potranno proseguire il programma iniziato qualche anno fa per la valorizzazione dei giovani atleti fino, speriamo, ai massimi campionati pallanotistici. Questo sempre con obiettivi di crescita portando la squadra locale e naturalmente i suoi giocatori sempre più avanti» conclude Russo.

Alessandro Biagi

