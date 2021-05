1 Maggio 2021

PALLAMANO

ULTIMA GIORNATA

PONTINIA IN CAMPO Oggi alle 15 l'HC Cassa Rurale Pontinia affronta l'ultima giornata della serie A femminile Beretta ricevendo la Mechanic System Oderzo per il recupero dell'undicesima giornata di ritorno che era prevista il 27 marzo. Le gialloblù del presidente Mauro Bianchi arrivano all'appuntamento dopo un estenuante tour de force. «L'Oderzo arriva dopo aver vinto la Coppa Italia e ha la consapevolezza di poter lottare per il titolo spiega il coach Giovanni Nasta - sarà un match complicato, ma allo stesso tempo vogliamo chiudere questa prima avventura nella massima serie con una prestazione importante perché lo meritano la società, gli sponsor e i nostri tifosi che non ci hanno fatto mai mancare il proprio calore».

TENNIS

ZEPPIERI BATTUTO

AL ROMA GARDEN

Nella sfida tra 19enni al Roma Garden Open 2 l'ha spuntata l'argentino d Juan Manuel Cerundolo, numero 178 della classifica mondiale, che non ha lasciato scampo alla wild card Giulio Zeppieri, 317esimo nel ranking Atp.

CALCIO A 5 FEMMINILE

VIS FONDI ELIMINATA

DALLA COPPA ITALIA

La Vis Fondi dice addio alla Coppa Italia di serie A2 di calcio a 5 femminile. Ieri pomeriggio a Tolentino nei quarti di finale le rossoblù di Emilio Cibelli sono state battute 4-1 dalla Polisportiva Five Bitonto, già promossa in A dopo aver dominato il girone D a suon di record.

SCHERMA

FORMIA IN PEDANA

PER I PASS TRICOLORI

Saranno ben 11 i portacolori del Club Scherma Formia a tentare di strappare il pass tricolore ai regionali in programma a Cassino. Occhi puntati sugli esperti spadisti Gianfilippo Di Nucci e Lucio Rasile, che insieme al già qualificato Andrea Russo puntano forte anche sul campionato a squadre di A1 in programma dal 4 al 6 giugno a Napoli.

