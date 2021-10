Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

PALLAMANO

SFIDA AL VERTICE

PER IL PONTINIA

Oggi alle 17 l'HC Cassa Rurale Pontinia riceve il Mestrino nel match clou tra le due prime della classe della serie A Beretta femminile, il massimo campionato italiano di pallamano. Al palazzetto dello sport Marica Bianchi andrà in scena una sfida cruciale per la formazione pontina che, in caso di risultato positivo, potrebbe scrivere un'altra importante pagina della sua scoppiettante stagione. «Per noi questa partita sarà come la finale di Coppa dei Campioni - chiarisce coach Giovanni Nasta - Dobbiamo capire quanto valiamo e una sfida come questa, che sarà durissima, è l'occasione giusta per darci la reale dimensione della nostra squadra». Per accedere al palazzetto basta inviare un'email a palazzettopontinia@gmail.com indicando nome e cognome. L'ingresso è gratuito con green-pass e mascherina su naso e bocca. In A2 femminile domani (15:00) il Fondi riceve il Conversano.

TENNISTAVOLO

QUALIFICAZIONI REGIONALI

DA OGGI A FONDI

Oggi inizia a Fondi il torneo regionale di tennistavolo valido per la qualificazione ai campionati italiani 2022. Gli assi del ping-pong si daranno appuntamento presso la tensostruttura di via Gobetti fino a lunedì quando sarà la volta dei campioni della sesta categoria: ci sarà anche il fondano Luigi Martone, testa di serie numero due.

VOLLEY A3

SABAUDIA VUOLE

TORNARE A SORRIDERE

L'Opus Sabaudia continua il lavoro in vista della prossima sfida del campionato di pallavolo maschile di serie A3. Domani alle 18, la formazione di coach Mauro Budani sarà impegnata al palasport Alfonso Criscuolo di Agerola (Napoli), tana del Shedirpharma Massa Lubrense. Sabaudia, con tre punti in classifica, si presenta alla sfida con una vittoria e due sconfitte e con l'obiettivo di tornare a sorridere. Diretta streaming su Legavolley.tv

