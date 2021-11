Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

PALLAMANO

PONTINIA SFIDA FURLANETTO

LA EX È CAPOCANNONIERA

L'HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo per la serie A Beretta femminile. La squadra del presidente Mauro Bianchi, oggi pomeriggio alle 18:00 (diretta streaming su Elevensports.it), sfiderà in trasferta il Casalgrande Padana e dovrà confrontarsi con Ilenia Furlanetto, di Pontinia, classe 1988, una delle giocatrici più forti della pallamano italiana che ritroverà dopo tantissimi anni il suo Pontinia in serie A per lei che ha scritto pagine importanti di questo sport e che, attualmente, con 59 gol è il capocannoniere del torneo. «Ci aspetta una trasferta difficile perché Casalgrande, seppur una neo promossa, sta ben figurando in campionato ammette Alessandra Bassanese Le nostre avversarie possono contare su un organico di tutto rispetto». In serie A2, dopo la sconfitta con il Conversano, domani pomeriggio (15:00) il Fidaleo Fondi sarà a Licata per il match con l'Halikada-Gattopardo.

VOLLEY A3

SABAUDIA IN CASA

CONTRO LA CAPOLISTA

L'Opus Sabaudia riabbraccia il suo pubblico in occasione del match di domani alle 16 in cerca di un risultato positivo dopo una serie di sconfitte e sfiderà dall'OmiFer Palmi che guida la classifica del girone Blu con 11 punti . La partita verrà trasmessa in streaming su Legavolley.tv

