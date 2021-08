Domenica 15 Agosto 2021, 05:00

PALLAMANO

PONTINIA, NUOVO

RINFORZO

L'HC Cassa Rurale Pontinia si rinforza con il terzino bulgaro Marinela Panayotova. La formazione del presidente Mauro Bianchi, alla sua seconda stagione nella serie A1 di pallamano femminile, ha come obiettivo dichiarato quello di creare una squadra competitiva. «La prossima sarà una stagione molto difficile ma secondo me quando saremo al completo potremo competere con tutti» - taglia corto Marinela Panayotova»

VOLLEY, A3

SABAUDIA PRONTA AL RADUNO

CON L'ARRIVO DI SCUFFIA

L'Opus Sabaudia conta i giorni per il raduno e per l'inizio della preparazione per il campionato di pallavolo di serie A3. La società pontina guidata da coach Mauro Budani torna alla ribalta della grande pallavolo con Leonardo Scuffia (200 cm), opposto marchigiano che scende dalla serie A2 per rinforzare la squadra di capitan Schettino. «Questo Club ha una storia importante e antica, poi il suo progetto negli ultimi anni mi ha convinto molto perché ha fatto molto bene in serie A3» ha spiegato il posto due, ex Lagonegro.

NUOTO

ITALIANI, BAFFI CHIUDE

CON UNA MEDAGLIA DI BRONZO

I tricolori di nuoto si sono archiviati per il dorsista gaetano Alessandro Baffi con la medaglia di bronzo nei 100 con il tempo di 5505. La piscina di Roma aveva regalato al talento del Golfo, cresciuto nella Serapo Sport e ora portacolori della Marina Militare, il primo titolo italiano assoluto nei 200 con il nuovo primato personale di 1'5823.

SCHERMA

VALERIO IN COMMISSIONE

CONFORMITÀ DEI MATERIALI

Altro prestigioso riconoscimento per il 28enne Damiano Valerio (Club Scherma Formia), tecnico delle armi della Nazionale, nominato membro della commissione Semi per la verifica e conformità dei materiali della Federazione italiana scherma presieduta dall'ingegnere Giandomenico Varallo.

