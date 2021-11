Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

PALLAMANO

PONTINIA INCONTRA

GLI STUDENTI DEL TERRITORIO

Con il campionato di serie A Beretta femminile fermo a causa degli impegni della Nazionale, l'HC Cassa Rurale Pontinia continua a prepararsi per la ripresa della massima serie nazionale di pallamano. La squadra del presidente Mauro Bianchi, che ieri pomeriggio ha affrontato la Nazionale U21 proprio a Pontinia in un test-match, in questi giorni sta incontrando gli studenti del territorio nell'ambito del progetto di apertura al mondo della scuola: prima gli studenti dell'istituto comprensivo Nettuno III e, nei giorni scorsi, anche quelli di Priverno. Squizziato e compagne hanno spiegato la pallamano agli alunni di Priverno che frequentano la scuola media San Tommaso D'Aquino e quelli del liceo artistico Teodosio Rossi, indirizzo Architettura.

PODISMO

LA PEDAGNALONGA TORNA

ALLA DATA CLASSICA

Torna la Pedagnalonga di Borgo Hermada la storica manifestazione che, da ormai 48 anni, coinvolge migliaia di persone tra i poderi e i canali di Bonifica del Borgo alle porte di Terracina. Si torna nel classico periodo primaverile, con l'appuntamento fissato a domenica 24 aprile. Sono già aperte le iscrizioni sia alla mezza di 21 km sia alla corsa di 10 km, per partecipare ci si può a collegare alla piattaforma dal sito www.pedagnalonga.it sezione iscrizioni. Anche nella prossima edizione ci sarà il numero chiuso. Le iscrizioni alla passeggiata enogastronomica verranno invece aperte nelle prossime settimane.