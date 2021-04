24 Aprile 2021

PALLAMANO

PONTINIA

DUE TRASFERTE

Continua il tour de force ravvicinato per l'Hc Cassa Rurale Pontinia, attesa da due partite nel breve giro di 24 ore. Si comincia oggi (ore 18.30) nella 13 giornata della serie A Beretta, con le giallobù di Giovanni Nasta impegnate nella trasferta vicentina contro le Guerriere Malo. Neanche il tempo di staccare la spina che il giorno successivo Podda e compagne saranno in campo alle 15.30 sul parquet dell'Ariosto Ferrara, sesta forza del torneo.

TIRO A VOLO

ARGENTO

PER LA PANICCIA

Podio pontino nel 2° Gran Premio nazionale del settore giovanile della Fitav. Sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana nel comparto delle Allieve medaglia d'argento nella Fossa Olimpica per la setina Krizia Paniccia che ha totalizzato lo score di 91+0 e 29/50 chiudendo alle spalle della forlivese Sofia Gori, oro con 104/125 e 35/50.

VELA

SPADEA SECONDO

NEL WINDSURFER

Il formiano Nicola Spadea ha centrato la seconda piazza nella tappa del campionato italiano della classe windsurfer categoria Pesanti. Nelle acque cagliaritane il 33enne rider pontino è arrivato alle spalle del toscano Alessandro Torzoni, campione del mondo in carica. Il portacolori dello Yacht Club Gaeta E.V.S. ha collezionato nelle sei prove un doppio secondo e un quinto posto.

