Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

PALLAMANO

PARI PONTINIA

FONDI A ENNA

L'HC Cassa Rurale Pontinia impatta (30-30) con il Jomi Salerno nel replay del match di serie A Beretta femminile che la formazione campione d'Italia in carica aveva chiesto e ottenuto di rigiocare dopo il pareggio (31-31) di settembre a causa di un errore tecnico. Il Pontinia può recriminare perché s'è vista recuperare, anche stavolta, nel finale dalla corazzata campana al termine di una gara dominata nella prima fase, con il vantaggio arrivato stabilmente a +4 (7-3, 9-5, 10-6). In A2 maschile il Fondi, dopo il successo con il Palermo (36-25), oggi alle 15 sarà in campo a Enna contro il Girgenti.

VOLLEY A 3

OPUS SABAUDIA IN CASA

CONTRO MARCIANISE

L'Opus Sabaudia torna a giocare, ancora in casa, nel campionato di pallavolo maschile di serie A3. Stasera alle 20:30 con il Marcianise la formazione di coach Mauro Budani si presenterà all'appuntamento con un bilancio in perfetto equilibrio: la vittoria al debutto nella trasferta di Marigliano e la sconfitta nell'ultima giornata per mano dell'attuale capolista del girone blu, l'Ismea Aversa che viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica con 6 punti. In C femminile domenica (18) derby pontino tra Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia e Del Prete Virtus Latina.

TRIATHLON

SFIDA TRA IRONMAN

A SABAUDIA

Domani è in programma la nona edizione del Sabaudia Triathlon Olimpico. Lo start verrà dato alle 11 dallo stabilimento Snoopy nei pressi della Bufalara e gli organizzatori prevedono una partecipazione di circa 200 atleti: il termine è previsto intorno alle 14 con le strade interessate che verranno chiuse al traffico per la durata della manifestazione. «La sicurezza stradale, che promuoviamo in ogni manifestazione, è al centro dell'evento anche perché molti dei partecipanti hanno disabilità fisiche visto che sono stati coinvolti in incidenti» spiega l'organizzatore Massimiliano Zanetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA