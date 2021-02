PALLAMANO

L'HC Cassa Rurale Pontinia saluta la Coppa Italia. A Salsomaggiore Terme le giocatrici di coach Giovanni Nasta hanno ceduto all'Erice nel match valido per i quarti di finale della Final Six della manifestazione tricolore (25-32). Dopo lo svantaggio iniziale (8-14) di sei lunghezze il Pontinia ha trovato la forza di ricucire tutto lo svantaggio e impattare sul 18-18, prima di cedere nella parte finale della partita. La giovanissima Giulia Conte dell'HC Cassa Rurale Pontinia è stata eletta Mvp della partita. «È stata una gara abbastanza dura, noi abbiamo cercato di non mollare mai anche perché siamo una squadra unita e credevamo che con la nostra grinta avremmo potuto superare le difficoltà - spiega la miglior giocatrice del match - Da neopromossa è il nostro primo campionato nella massima serie e abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti. In questa sfida di Coppa abbiamo avuto un calo psicologico: siamo partite male, abbiamo recuperato, poi le cose non sono andate come ci aspettavamo. Speriamo di avere un buon risultato nel resto del campionato». Con 5 gol Barbosu è stata la miglior realizzatrice del match per il Pontinia.

